Scontro auto-moto sul Viale della Libertà: un ferito e traffico in tilt

Ad avere la peggio, nel tamponamento, è stato il conducente del mezzo a due ruote

MESSINA – Un incidente si è verificato questo pomeriggio sul viale della Libertà, provocando la paralisi del traffico. Il tamponamento ha visto coinvolti una moto e un’autovettura. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, rimasto sull’asfalto in attesa dei soccorsi. Sul posto poco dopo è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Il traffico in direzione nord sta subendo forti rallentamenti.