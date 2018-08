350 chili di cibo avariato in un villaggio turistico di Patti

Alcuni clienti si erano rivolti ai carabinieri di Patti, lamentando in un villaggio turistico anomalie nella qualità e nella conservazione del cibo. I militari si sono presentati insieme al Nas di Catania e al reparto Tutela Agroalimentare di Messina e hanno sequestrato 350 chili di alimenti vari custoditi in pessimo stato di conservazione all’interno di una cella frigorifera e di alcuni depositi. Il titolare è stato denunciato.

I carabinieri di Floresta, invece, sempre con l’ausilio dei Nas, hanno sospeso l’attività di un caseificio ed elevato una multa di duemila euro per il mancato rispetto della procedura di autocontrollo.

I carabinieri di Piraino, infine, insieme alla Tutela Agroalimentare di Messina, hanno multato di 7.500 euro una cooperativa che gestisce un mulino che vende cereali e altri prodotti per agricoltura e zootecnica. Sequestrati duemila chili di farina non tracciati. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina che hanno rilevato la presenza di un lavoratore in nero. Per la stessa cooperativa è scattata un’altra multa da 5mila euro e la sospensione dell’attività.