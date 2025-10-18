 Screening oculistici gratuiti al Centro commerciale di Tremestieri

Redazione

sabato 18 Ottobre 2025 - 10:28

La giornata organizzata dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Messina: giorno e orari

MESSINA – Lunedì prossimo, 20 ottobre, chiunque vorrà potrà recarsi al Centro commerciale di Tremestieri per un controllo gratuito della vista. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Messina, che sarà nel cuore della zona sud della città con la propria unità mobile di oftalmologia per la giornata di screening oculistici gratuiti.

Screening oculistici gratuiti: gli orari

Chiunque vorrà, potrà farsi visitare tra le ore 9.30 e le 13 e tra le 15.30 e le 18. Costantino Mollica, presidente provinciale dell’Unione, ha spiegato: “Questo nuovo appuntamento rappresenta un’altra azione del nostro essere vicini alla comunità cittadina. Siamo operativi sul territorio con i nostri servizi, l’assistenza e l’educazione alle buone pratiche che significano prevenzione e cura degli occhi. Dobbiamo ringraziare la direzione del Centro Commerciale di Tremestieri che ci ospita e dà la possibilità a tanti messinesi di venirci a trovare, magari mentre passeggiano o durante il loro shopping”.

