Scricchiolii e malumori, in Consiglio comunale i gruppi rischiano di sfaldarsi - Tempostretto

L'ultimo scontro è nel gruppo misto. In tre votano Cantello capogruppo, Buonocuore contesta la procedura e disconosce la nomina

MESSINA – Per il Consiglio comunale si è chiuso un 2022 particolare. Dopo molte settimane di pace e serenità, il clima si è inasprito tra fine novembre e dicembre. L’ultimo scontro si è aperto nel gruppo misto. Due giorni fa, il 3 gennaio, è stato eletto capogruppo Mirko Cantello, votato da sé stesso, da Maurizio Croce, tornato “in presenza” per l’occasione, e dall’ex Forza Italia Nicoletta D’Angelo. Una nomina contestata da Cettina Buonocuore, sganciatasi dalla lista per De Domenico sindaco già all’insediamento e di fatto “fondatrice” del gruppo misto a luglio. Un problema di procedura alla base della contestazione della consigliera. Toccherà alla segretaria generale Carrubba esprimersi sulla vicenda e fare chiarezza.

Cantello capogruppo, Buonocuore si oppone

Già nelle scorse settimane, dopo le prime votazioni che avevano “incoronato” capogruppo Nicoletta D’Angelo, la stessa Buonocuore si era opposta disconoscendo la nomina. A raccontarlo è Cantello, che intanto esprime soddisfazione: “Sono felice della nomina, visto che mi hanno votato sia Nicoletta D’Angelo sia il consigliere Croce, che per essere presente ha fatto sacrifici. Avevamo scelto in precedenza D’Angelo, ma più volte la collega Buonocuore ha disconosciuto la nomina. Ieri, il 3 gennaio, c’è stata in presenza l’ultima nomina e anche stavolta si oppone”.

“Ad oggi sono capogruppo – continua Cantello – tanto da essere già stato convocato nella conferenza dei capigruppo. Adesso attendiamo un ulteriore parere del segretario generale ma non dovrebbe dar seguito a una revoca della mia nomina”.

Buonocuore: “Procedura non corretta”

Buonocuore spiega il motivo della sua opposizione all’elezione a capogruppo di Cantello: “Contesto al consigliere Cantello la procedura. Non sono stati regolari, perché loro hanno inviato una documentazione non corretta. La convocazione dovevo farla io e così è stato, ma per giorno 5. Loro si sono visti il 3 per votare e hanno scelto Cantello, ma la procedura è errata. Io sono il capogruppo, dovevo convocarli io e l’ho fatto. Si sono riuniti e hanno votato, ma non avendo rispettato le procedure per me è nulla”.

Un Consiglio “nervoso”: malumori in maggioranza e non solo

Ciò che è certo è che il clima in Consiglio comunale è tutt’altro che sereno. Pochi giorni fa, dall’opposizione si è levato l’attacco di Giandomenico La Fauci di Ora Messina, che accusa la maggioranza di assenteismo e chiede le dimissioni di chi non può partecipare ai lavori attivamente. La risposta è arrivata da Antonella Feminò, che ha rimandato al mittente le accuse ma tirato le orecchie ai colleghi, rei di restare “troppo in silenzio”. Tutto questo si aggiunge ai malumori veri o presunti di qualche settimana fa all’interno dei gruppi di Basile, con l’uscita di Oteri, che ha rifondato Forza Italia in Consiglio, e le dichiarazioni di Pippo Trischitta, che ha invocato una nuova “centralità per il Consiglio comunale”, affermando che i consiglieri non sono “subordinati agli assessori”.

