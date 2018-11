"Esprimi il tuo pensiero contro la violenza”, premiati studenti a S. Teresa

S. TERESA DI RIVA - In occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne, si è svolta nel comprensorio jonico, presso i locali della palestra del Liceo Caminiti-Trimarchi di Santa Teresa di Riva, su iniziativa del Centro Antiviolenza "Al tuo Fianco", il cui presidente è l'avvocato Concetta La Torre, la VI edizione del concorso "Esprimi il tuo pensiero contro la violenza”, destinata agli alunni delle scuole secondarie superiori.

Alla presenza delle istituzioni locali sono stati consegnati i premi ai ragazzi che si sono particolarmente distinti con i loro lavori.

I PREMIATI

SEZIONE VIDEO

1 classificato

Ariosto Maria Grazia, Pandolfino Laura, Stopo Giorgio Classe IIIB Istituto Superiore Caminiti Trimarchi-sez.Liceo Classico

2 classificato

Classe V A Istituto Superiore Caminiti Trimarchi-sez.Liceo Scientifico

3 classificato

Classe 1A Istituto Superiore Caminiti Trimarchi-sez.Liceo Classico

SEZIONE GRAFICA

1 classificato

Krasnova Sophia Classe 3C Istituto Superiore Caminiti Trimarchi-sez.Liceo Scientifico

2 classificato

Georgiana Ureche classe 2° TUR I.I.S.. “S. Pugliatti” di Taormina-sede Furci Siculo

3 classificato

Maria Grazia Gammauta Classe 4 B Istituto Superiore Caminiti Trimarchi-sez.Liceo Classico

SEZIONE PROSA E POESIA

1 classificato Spadaro Giulia e Sterrantino Paolo 3 A Istituto Superiore Caminiti Trimarchi –sez.Scientifico

2 classificato Ex equo

Smiroldo Alessia classe 2 B TUR I.I.S.. “S. Pugliatti” di Taormina-sede Furci Siculo

Cucinotta Ilenia classe IVB TUR I.I.S.. “S. Pugliatti” di Taormina-sede Furci Siculo

3 classificato

Bartolillo Carola classe 2B Istituto Superiore Caminiti Trimarchi –sez.Classico

Premi Speciali

Dilati Gaia Classe 3A Istituto Superiore Caminiti Trimarchi –sez Scientifico

Raspante Marco e Zinna Angela Maria Classe 1 B Istituto Superiore Caminiti Trimarchi –sez.Classico

"Ormai da anni - ha evidenziato l'avvocato Concetta La Torre - scegliamo di celebrare questa giornata così importante per le donne, con i ragazzi delle scuole superiori perchè riteniamo che la violenza, si combatta oltre che con leggi mirate, con i centri antiviolenza e i servizi competenti, anche con apposita opera di prevenzione, al fine di diffondere la cultura della non- violenza. E quale pubblico più adatto se non quello dei ragazzi delle scuole superiori, che rappresentano gli adulti di domani. E' importante affrontare insieme il tema della violenza sulle donne, allo scopo di fare emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare il fenomeno della violenza fisica e psichica e dei maltrattamenti, reati specifici contro la persona perché ledono l’inviolabilità dell’essere umano.

i veri protagonisti della giornata sono i ragazzi - aggiunge La Torre - con i loro elaborati che ogni anno sono sempre di più e sempre più di qualità, e che hanno dimostrato un impegno notevole ed apprezzabile (anche da parte dei docenti che li hanno seguiti); tra i premiati molti ragazzi i di sesso maschile".

Importanti gli interventi del vice questore aggiunto Rosaria Di Blasi e le testimonianze delle mamme, Vera Squatrito e Giovanna Zizzo che hanno parlato al cuore dei ragazzi.