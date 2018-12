Furci. "Racconta il Natale", concerto in piazza degli studenti del “Pugliatti"

FURCI SICULO - Piazza S. Cuore ha ospitato il concerto per voce e strumenti “Racconta il tuo Natale” degli studenti dell’istituto “Pugliatti” sede di Furci Siculo. La manifestazione ha preso vita con il brano “Tu scendi dalle stelle” suonato magistralmente, con la cornamusa, da Francesco Manuli. A seguire due splendidi brani di Ennio Morricone eseguiti da Francesco Manuli al clarinetto e Carmelo De Luca alla tastiera.

Subito dopo la corale ( Giuseppe Langher, Emiliano Burrascano, Giorgiana Ureche, Maria Ureche, Sharon Romeo, Vanessa Mantione, Salvatrice Scalici, Erika Di Giovanni, Giuliana Chillemi, Naomi Crisafulli, Fabiana D’Aló Dell’Anna, Emanuela Bucalo, Alessia Smiroldo, Giovanni Caló, Michaela Cosio, Aurora Visalli e Laura Carnabuci) ha allietato ed emozionato con una serie di brani tipici della tradizione natalizia, eseguiti in diverse lingue.

Presente l’Amministrazione comunale con il sindaco Matteo Francilia, che ha invitato la corale, vista la splendida esecuzione, a replicare durante le feste. In conclusione della mattina, il vice preside Michele Fiasco nel ringraziare le docenti Pugliatti e Garufi per l’organizzazione, il maestro Domenico Manuli per il supporto musicale, la presentatrice Paola Albu e l’alunno Manuel Barbera per il service audio, ha auspicato che l'iniziativa possa avere un seguito con l’istituzione di una corale permanente dell’Istituto.