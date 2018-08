Milazzo, gli studenti del Majorana protagonisti di un "campus estivo"

Torniamo a parlare ancora una volta dell’ITT E. Majorana di Milazzo, già distintosi in passato per iniziative di spessore e fortemente all’avanguardia. Dopo la più recente consegna dei diplomi “all’americana” con tanto di ballo di fine anno, a 25 studenti delle classi prime è stata data la possibilità di prendere parte ad un vero e proprio “campus estivo”.

L’iniziativa, nata da un progetto dello scorso anno realizzato nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, ha garantito agli alunni dell’istituto un’esperienza formativa non solo in ambito scolastico ma anche in quello sociale.

Tante le iniziative proposte, da giugno a luglio. Dalle escursioni nel territorio alla scoperta delle peculiarità storico-artistiche alle ore in piscina e in palestra, il tutto cadenzato da lezioni tematiche di due ore ciascuna. Ad impreziosire ciascuna visita guidata, inoltre, ai giovani del Majorana sono state fornite degli “appunti di viaggio” contenenti mappe dettagliate dei luoghi, punti d’interesse e informazioni di vario genere.

“Il gruppo inizialmente eterogeneo e non ben amalgamato –racconta il corpo docente- si è trasformato in un team coeso, incuriosito e divertito ad ogni attività e pronto ad affrontare nuove avventure. Con questa esperienza è stato possibile sperimentare come, in luoghi e modi diversi da quelli tradizionali scolastici, cambino nei ragazzi atteggiamenti, relazioni interpersonali e modus vivendi”.

Particolarmente soddisfatto e orgoglioso il dirigente scolastico, Stello Vadalà, che ha voluto esternare il proprio apprezzamento per il successo dell’iniziativa a insegnanti, studenti e genitori nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

Salvatore Di Trapani