Scuole dell'infanzia, al Comune di Messina 2,2 milioni di euro: un nuovo asilo nel Rione Taormina - Tempostretto

Tre progetti sono stati finanziati con le risorse europee Next Generation EU. Ecco gli interventi previsti

MESSINA – Ammontano ad oltre due milioni e 200mila euro i fondi ottenuti dal Comune di Messina per la riqualificazione e la costruzione di asili nido e scuole dell’infanzia. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate dal Governo nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Pnrr. La Provincia di Messina ha beneficiato, complessivamente, di oltre 32 milioni di euro, per un totale di 34 progetti, di cui 6,7 milioni per 10 progetti ammessi e 25,4 milioni per 24 progetti con riserva. Tre progetti riguardano il Comune di Messina e, tra questi, l’intervento più importante (ammesso con riserva) è relativo ad un investimento di 1 milione e 281mila euro per la costruzione di un nuovo asilo nel Rione Taormina.

Il progetto del nuovo asilo a Gazzi

L’intervento ricade in un’area ricompresa nel Piano di Risanamento del Comune di Messina approvato con L. R. 10/1990 e precisamente nell’Ambito E (Bordonaro-Gazzi) posto nella zona centro sud, nella vallata del torrente Gazzi. Il nuovo edificio prevede una superficie totale netta degli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, spazi comuni, servizi igienici) pari a 205.53 mq per una capienza complessiva di 27 bambini. Gli spazi interni saranno organizzati, arredati e attrezzati in due sezioni, una per piccoli e l’altra per bambini medi e grandi, e garantiranno esigenze diversificate per le diverse fasce di età.

Gli interventi di riqualificazione

Il Comune di Messina ha inoltre ottenuto fondi per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti. Si tratta, come anticipato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Gallo, di due interventi che riguarderanno le scuole dell’infanzia “San Giacomo” di Camaro Superiore, 764mila euro (ammesso), e “San Nicola” di San Filippo Superiore, 174mila euro (riserva).

La situazione degli asili nido a Messina

Gli asili nido comunali attivi a Messina sono cinque (“L’Angolo del Cucciolo”, “San Licandro”, “Suor M.F. Giannetto”, “Lupetto Vittorio”, “Zanca”) per una copertura totale di 128 posti. Attualmente, secondo quanto comunicato dal Comune nella scheda progettuale del nuovo asilo nel Rione Taormina, risulta in programmazione la costruzione e l’attivazione di ulteriori 8 asili nido sul territorio comunale per una copertura di 174 posti.