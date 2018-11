Il La Farina non vuole l’unione col Maurolico

MESSINA - L’idea iniziale era quella di trasferire il Linguistico dal Seguenza al Maurolico. L’obiettivo è quello di “salvare” lo storico liceo classico, che non ha il numero di alunni sufficiente per restare autonomo. Ma l’intero Seguenza è sceso in piazza contro quest’ipotesi, tanto che il sindaco Cateno De Luca ha accolto la richiesta, avanzata a gran voce.

Altra ipotesi, allora, sarebbe l’unione con l’altro liceo classico della città, il La Farina, ma anche in questo caso non è una soluzione gradita all’altra scuola coinvolta. Ieri una seduta straordinaria del Collegio docenti del La Farina che, all’unanimità, ritiene l’ipotesi “destituita di presupposti razionali, legittimi, utili all'utenza per gli sviluppi futuri delle sorti degli studi classici e soprattutto eticamente inaccettabile per la mortificazione gratuita che verrebbe inflitta ad una scuola che, a dispetto della crisi degli studi classici, ha visto crescere l'utenza del 40% grazie ad una progettualità innovativa di grande spessore e qualità, che tanto dà e continuerà a dare alla città”. Un’ipotesi, tra l’altro, non sostenuta da nessuna delle forze sindacali, né proposta dell'unico organo legittimato, il Consiglio Scolastico Provinciale”. Quale soluzione, allora, per il Maurolico?