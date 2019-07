Scuole sicure. Fondi per tre plessi di Messina, uno di Milazzo e uno di Furci - Tempostretto

28mila euro alla Cannizzaro Galatti, 45mila al Verona Trento, 18mila allo Jaci, 55mila al Majorana di Milazzo, 73mila al Pugliatti di Furci

MESSINA – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la graduatoria degli enti locali ammessi al finanziamento per la progettazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.



Rientrano anche il Comune di Messina, con la scuola Cannizzaro –

Galatti (28mila euro), e la Città Metropolitana con altri quattro istituti: Verona Trento (45mila 700 euro) e Jaci (18mila 700 euro) a Messina; Majorana a Milazzo (55mila euro), e infine Pugliatti a Furci Siculo (73mila 600 euro).

“Si tratta di un avviso pubblico che avevo personalmente segnalato all’amministrazione lo scorso marzo – dice il consigliere comunale Giuseppe Schepis -, con interrogazione a risposta scritta, e che permetterà agli Enti ammessi, una volta rese note le linee guida, di poter richiedere un’anticipazione del 20% del contributo finanziario richiesto, somme che saranno introitate nelle casse comunali e della Città Metropolitana”.



È bene ricordare come nel “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021”, approvato dall’attuale Consiglio Comunale, gli edifici scolastici impegnino una parte importante degli investimenti previsti, con differenti stati di avanzamento nelle fasi di progettazione.

“Da consigliere comunale e da genitore – conclude Schepis – mi auguro che, con una adeguata programmazione, si possa garantire la piena sicurezza nell’esercizio del diritto allo studio, auspicabilmente con misure meno drastiche di quelle messe in campo all’inizio dello scorso anno scolastico. Proprio per questi motivi ho segnalato agli uffici competenti un ulteriore cofinanziamento statale, promosso questa volta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e destinato prioritariamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici”.