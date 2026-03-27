 Scurria: "Reti arancioni ovunque e disabili ignorati, è l'eredita della giunta Basiluca"

Scurria: “Reti arancioni ovunque e disabili ignorati, è l’eredita della giunta Basiluca”

Redazione

Scurria: “Reti arancioni ovunque e disabili ignorati, è l’eredita della giunta Basiluca”

venerdì 27 Marzo 2026 - 12:15

Così il candidato sindaco del centrodestra

“Il centro di Messina è diventato un percorso di guerra. Reti arancioni ovunque per cantieri non necessari e non voluti dai cittadini. Marciapiedi bloccati, nessun rispetto per i fragili con difficoltà motorie o altre disabilità”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria.

“Ecco l’eredità dell’amministrazione uscente: una serie di lavori avviati contemporaneamente che hanno interrotto percorsi sui marciapiedi, sottratto posti auto e ristretto strade. In via Cesare Battisti la rete arancione si estende per centinaia di metri per la realizzazione dell’ennesima, inutile, pista ciclabile. Quello che sta accadendo rappresenta una totale mancanza di rispetto per i cittadini ed ancor di più lo è per tutti i disabili, totalmente non considerati, costretti a pericolosi percorsi alternativi. E’ una vergogna!
Servono efficienza, competenza e rispetto – conclude Scurria – tutte qualità che in questi anni di amministrazione Basiluca sono mancate a favore di vuota propaganda”.

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