 Ex Silos Granai, smantellata la struttura esterna in ferro VIDEO

Ex Silos Granai, smantellata la struttura esterna in ferro VIDEO

Silvia De Domenico

Ex Silos Granai, smantellata la struttura esterna in ferro VIDEO

venerdì 27 Marzo 2026 - 13:00

In attesa delle demolizioni della Casa del Portuale

MESSINA – E’ stata smantellata la vecchia struttura in ferro. Proseguono i lavori all’esterno dell’ex Silos Granai. L’impresa sta continuando con le operazioni propedeutiche alle demolizioni vere e proprie. Gli operai sono impegnati anche nella rimozione delle guaine sul tetto dell’ex Casa del Portuale. Ed è proprio da questo edificio abbandonato che le ruspe inizieranno a demolire.

terrazza panoramica rendering

La terrazza panoramica di fronte al porto

In questa grande area di fronte al terminal degli aliscafi sorgerà una terrazza panoramica. Il Comune di Messina ha progettato un intervento di riqualificazione in cui sono previsti parcheggi, spazi verdi, percorsi pedonali e un punto ristoro panoramica con vista sulla Madonnina. Un progetto di rigenerazione che comprende anche il recupero della Real Dogana.

ex silos
ex silos

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