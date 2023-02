Se la poesia conquista il web, Irene Caterella e il suo #Cantoanima - Tempostretto

La professoressa promuove la poesia come linguaggio d'eccellenza sul web

Promuovere la poesia come linguaggio di eccellenza del web per la brevitas e l’incisività, capace di dare voce alle speranze e ai sentimenti degli esseri umani, pronta a essere portavoce dei problemi sociali per porvi rimedio, dell’amore che salverà il mondo, di quello che è la nostra vera essenza, degli affetti, della memoria, di ciò che ci migliora, questi gli obiettivi che si propone la professoressa Irene Catarella con il suo #Cantoanima, raccolta di geniali versi che rivoluzionano la poesia dimostrandone la sua attualità e il suo valore fondamentale in ogni tempo e soprattutto per le nuove generazioni grazie all’uso dell’hashtag (#), segno grafico che non viene letto, come già si evince dal titolo, e grazie alla creazione di neologismi, parole nuove che nascono dall’unione di altre parole per dare vita a nuove identità significative.

Edito da Giorgio Mondadori, con oltre venti prefazioni di importanti personaggi, #Cantoanima è curato da Salvo Nugnes ed è arricchito da alcune fotografie di Elisa Fossati. Il respiro universale della poesia e la volontà della professoressa di diffondere questo suo modo di fare poesia tra i giovani, il libro è scritto in italiano, ma con testo a fronte in inglese grazie alla traduzione Catarella.

La Catarella insegna ai suoi alunni in modo innovativo e interattivo, facendoli immergere nella poesia e spronandoli a scrivere versi per esprimere ciò che provano, per manifestare i loro pensieri anche riguardo a ciò che succede nel mondo. La professoressa ci invita a ricordare chi siamo in una poesia dal titolo Casainteriore: Abbiate fede nella vostra voce/ guardando i cieli/ tetti del mondo/ riconoscete la vostra vita/ castellonobile di carneanima.

Cantoanima è un libro di così alto valore poetico ed educativo che dovrebbe essere adottato in tutte gli istituti di ogni ordine e grado e dovrebbe inserito come testo di letterature nelle università. Auspichiamo di vedere presto le liriche della Catarella in tutte le antologie più importanti presenti tra i banchi di scuola.