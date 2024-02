"Se questa è Messina, tra rovine varie..."

Un lettore nota il degrado in centro

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Domenica 18 febbraio. Faccio la mia solita passeggiata in centro e mi accorgo solo adesso ( e già questo fa pensare alla scarsa potenza del messaggio di marketing) del manifesto “promozionale” This is Messina. Secondo la strategia comunicativa del Comune (siamo in centro, viale San Martino, zona pedonale) Messina è: 1. Recinzioni arrugginite e divelte (sulla sinistra) 2. Palme una sì e una no (sulla destra) 3. Incompiute (cantiere dietro le palme a destra, ma ancora di più lo scheletro che si vede sullo sfondo) 4. Palazzine con facciate rovinate e cadenti (in primo piano sulla sinistra)”.

Continua il cittadino: “A mio avviso, ci si dovrebbe davvero interrogare sulle professionalità a cui vengono affidati gli incarichi, sui costi e soprattutto sulla catena di controllo che evidentemente manca, se si permette di promuovere la città in questo modo. Forse radere tutto al suolo con il ponte potrebbe non essere una cattiva idea…”.

In relazione a ciò che scrive il lettore, si può rilevare che la “colpa” non è certo dei pubblicitari. Al contrario, la responsabilità è di chi, a ogni livello, non vigila abbastanza. E così la città rimane trascurata.