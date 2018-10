Stasera torna "Vadalive", musica e show in diretta su Tempostretto

Secondo appuntamento questa sera alle 18.30 con VADALIVE - il versatile varietà di intrattenimento e musica ideato e condotto da Antonio Vadalà, con la direzione artistica di Albert Zappa e prodotto da Uidò - in diretta dal Today Center su RadioStreet Messina sulle frequenze FM103.3 e in streaming su www.radiostreet.it e in versione video su Facebook sulle pagine di Tempostretto e Today Center e su TempostrettoTv e i canali YouTube.

Dopo il successo della prima puntata - con importanti numeri in termini di ascolto e visualizzazioni - che ha visto alternarsi con esibizioni live gli ospiti musicali- il cantante e attore di musical Marco Mondì e il gruppo ‘tennis rock’ I Giorni Pari - e le spassose incursioni di Donna Sarina alias Rosaria Brancato, si prosegue con un programma altrettanto ricco e stuzzicante: il parterre sarà composto da Davide De Marinis, noto cantautore italiano che vanta partecipazioni al Festival di Sanremo ed al Festilvalbar, autore del famosissimo tormentone ‘Troppo bella’, che ripercorrerà dal vivo i suoi più grandi successi e canterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro; e il giovane musicista di Messina Flavio Cometa, sassofonista dei Ka Jah City – band dalle sonorità indefinite ricche di contaminazioni reggae, ska e folk ormai famosa nel panorama musicale siculo, – e baritono del Coro Giovanile Siciliano, che live col suo sassofono interpreterà alcuni celebri pezzi di musica internazionale.

Come da copione, oltre alla musica tanto intrattenimento: dopo Donna Sarina, questa settimana sarà la volta del professor Dino Bramanti, presentato sotto una veste del tutto inedita, lontana dai canoni ai quali siamo abituati a conoscerlo, assieme al quale andremo a curiosare e scoprire alcuni lati e sfaccettature del suo mondo personale meno noti al pubblico.

Come sempre la puntata si preannuncia quindi scoppiettante, ricca di spunti e di interessi: due ore da trascorrere insieme all’insegna del varietà e di un sano e divertente intrattenimento.