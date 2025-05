Secondo compleanno della Casa del Popolo a Messina

Appuntamento in piazza Arduino e poi festa ed esposizione delle opere di Sam Levi nei locali in via degli Amici

MESSINA – Secondo compleanno della Casa del Popolo. Ecco il messaggio “Siete tutte e tutti invitati a festeggiare. L’iniziativa avrà il via alle 18:00 in piazza Arduino, accanto alla sede, dove, tra le bancarelle del mercatino delle autoproduzioni, ci sarà il saluto ufficiale del nostro presidente e dei membri che in questi due anni si sono occupati di gestire le attività, e in contemporanea si terranno momenti di giocoleria e animazione dedicati ai più piccoli. Accanto, all’interno dei nostri locali di via degli Amici n° 21, invece vi sarà un rinfresco di benvenuto e l’esposizione delle opere create durante il laboratorio di disegno del nostro artista Sam Levi”.

Poi, alle 19:30, in piazza, cominciano gli appuntamenti musicali, che quest’anno saranno inaugurati da Ciccio Papalia e poi alla console dai dj Øsc e Turki Stan fino alla torta di mezzanotte. Dalle 21:00 inoltre sarà possibile seguire la finale Inter-Psg all’interno della sede.

La “Casa Del Popolo Messina Aps”, con sede in Via degli Amici n° 21, è un’associazione di promozione sociale attiva sul territorio da due anni. “Siamo studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, disoccupate e disoccupati, attivə socialmente a Messina. Le iniziative che organizziamo si sostengono con il lavoro volontario di chi vive l’associazione e ci autofinanziamo per consegnare servizi al popolo messinese”, spiegano gli organizzatori.

Ecco i servizi:

• “combattere la povertà educativa attraverso il doposcuola popolare e le lezioni di italiano per stranierə;

• con il Centro di raccolta pratiche per il Caf e Patronato aiutiamo chi ha bisogno a gestire le procedure per ottenere i pochi sussidi attualmente a disposizione delle fasce popolari più fragili;

• con lo Sportello Casa, in collaborazione con il sindacato Unione Inquilini, forniamo ascolto e aiuto a chi ha difficoltà abitative;

• raccogliamo offerte alimentari per donare mensilmente almeno una busta della spesa a più di 30 famiglie e portiamo avanti l’Armadio Sociale dei vestiti condivisi;

• collaboriamo (tramite loro sportelli in sede da noi) con altre associazioni del territorio, come la Banca del Tempo di Messina “Zancle Solidale” per promuovere sviluppo sociale, volontariato e scambio di tempo, l’associazione “Penelope” sezione di Messina per la lotta alla tratta sessuale e lavorativa in particolare dei migranti, “Non Una di Meno – Messina” per prevenire e contrastare il patriarcato e aiutare le vittime di violenza di genere;

• è sede anche del Circolo “Peppino Impastato” del Partito della Rifondazione Comunista di Messina, e qui da noi è nato e continua a riunirsi anche il Comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!”, quindi si svolgono, dentro o nell’adiacente piazza, anche assemblee e riunioni, politiche e sindacali;

portiamo avanti anche un Laboratorio di disegno, iniziative culturali, ricreative, reading di poesia, presentazioni di libri, feste, dj-set e jam session”.

“Per donare il 5 per mille codice fiscale 97138030834”, concludono i promotori.

