Messina. La Casa del popolo è rinata e aiuta chi ha bisogno

Una serie di servizi gratuiti nel segno della solidarietà. Ecco quali

MESSINA – Il ritorno della Casa del popolo. Dopo la festa del 27 gennaio, sono attivi gli sportelli sociali gratuiti a cura di volontari in via degli Amici n. 21. “Assistenza fiscale e patronale a favore di tutti, raccolta alimentare in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, sportello casa in collaborazione con l’Unione inquilini e altri servizi”, spiegano i componenti dell’associazione.

In particolare, sono garantiti un Centro raccolta Caf e Patronato, un armadio (cibo e vestiti condivisi) sociale, il doposcuola e le lezioni d’italiano per stranieri. Per informazioni casadelpopolomessina@gmail.com, cellulare 39 347 710 5024.

Ma cos’è questa realtà, antica e nuova? La spiegazione in un documento: “Storicamente, in Italia, le ‘Case del Popolo’ nascono a Reggio Emilia nel 1893, a Massenzatico dove – per la prima volta dall’inizio della rivoluzione industriale- ci si riuniva in una casa costruita dagli stessi lavoratori spesso associati in sindacati e/o partiti, per costruire un luogo dove far fronte alla mancanza di spazi di agibilità politica e attivare reti di aiuto mutualistiche. A questo scopo, abbiamo deciso di riaprire questo tipo di spazio di aggregazione politica, mettendo al centro della nostra attività l’apertura ai quartieri e a tutte e tutti coloro i quali si riconoscono in questi principi e vogliono lottare al nostro fianco”.

