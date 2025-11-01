Secondo posto a Sanremo Senior per il messinese Antonello Bertuccelli

Una giuria presieduta dal cantautore Franco Fasano ha premiato l'artista messinese.

Sale sul podio dei vincitori di Sanremo Senior per la categoria cantautori l’artista messinese Antonello Bertuccelli. Una giuria, presieduta dall’artista Franco Fasano, ha incoronato al secondo posto il cantautore nella finalissima di sabato 25 ottobre, al termine di una kermesse ,che ha visto impegnati artisti provenienti da tutto il mondo, dall’Australia, al Canada, agli Usa, alla Georgia, al Cile, all’Argentina, alla Bielorussia, al Belgio, all’ Albania ,all’ Estonia, all’ Italia , alla Spagna. La canzone di Bertuccelli, “Quella che vorrei”, ha ricevuto il plauso dei giurati, noti esperti musicali: il colonnello maggiore della Guardia di Finanza Leonardo La Serra Ingrosso, direttore della Banda della Guardia di Finanza e docente al Conservatorio di Taranto, il ml Maestro Massimo Dal Prà, compositore e direttore di Orchestra presso i Conservatori di Torino e di Firenze e direttore dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo, il maestro Cesare Garibaldi, direttore di concerti in Vaticano e al Quirinale. il maestro Freddy Colt, arrangiatore e compositore delle musiche di “Zelig”.

“Spero di riuscire a emozionarvi come mi emoziono io quando compongo e interpreto le mie canzoni“, ha dichiarato Antonello Bertuccelli nel corso delle interviste del prima e dopo Festival. “Un‘emozione”, ribadisce, “ calcare lo stesso palcoscenico calpestato da Modugno e da altri artisti che hanno fatto la storia della musica”.

“Una voce potente e talentuosa“ è stata definita dagli esperti di Sanremo Senior, organizzato dal patron C Paolo Alberti e patrocinato dal Comune di Sanremo. E che ha avuto in quest’ultima edizione per madrina Wilma Goich, voce leggendaria della musica italiana, e per presentatori Gisella Cozzo, cantautrice e attrice, e Maurilio Giordana, voce storica radiofonica, commissario artistico di Sanremo e giurato del Premio Tenco.