Sedici nuovi indirizzi di studio a Messina: ecco quali e dove

Saranno attivati, a partire dal prossimo anno, in 11 istituti scolastici superiori di secondo grado

MESSINA – Sedici nuovi indirizzi di studio saranno attivati, a partire dal prossimo anno scolastico, in undici istituti scolastici superiori di secondo grado di Messina e provincia. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha autorizzato le scuole che ne avevano fatto richiesta. Cinquanta saranno complessivamente i nuovi indirizzi di studio attivati dall’anno scolastico 2024/2025 in Sicilia: 4 nelle scuole della provincia di Agrigento, 1 dell’Ennese, 4 del Nisseno, 11 del Catanese, 6 del Palermitano, 1 del Ragusano, 6 della provincia di Siracusa, 6 in quella di Trapani e 16, appunto, in 11 scuole del Messinese.

I nuovi indirizzi di studio a Messina

Vediamo in dettaglio quali sono i nuovi indirizzi di studio che verranno attivati a Messina. All’Istituto Tecnico “Caio Duilio” sarà attivato, a partire dal prossimo anno, l’indirizzo “Caim – Cmn e logistica” (serale); all’Istituto Tecnico Professionale “Jaci” l’indirizzo “Arti ausiliarie professioni sanitarie ottico”; all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” sono previsti quattro nuovi indirizzi, tutti serali, “Elettronica ed elettrotecnica”; “Meccanica, meccatronica ed energia”; “Manutenzione e assistenza tecnica”; “Grafica e comunicazione”; all’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina”, e in particolare nella sede associata dal liceo artistico “Basile”, sarà attivato l’indirizzo di studio in “Grafica”; all’Istituto di Istruzione Superiore “Maurolico” sarà attivato l’indirizzo “liceo musicale e coreutico – sezione coreutico”; all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” saranno tre i nuovi indirizzi: “Agricoltura-sviluppo rurale”, “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, “Articolazione enogastronomia” (serale).

I nuovi indirizzi di studio in provincia di Messina

Nuovi indirizzi di studio sono previsti anche in alcuni istituti scolastici superiori della provincia. All’Itt “Copernico” di Barcellona l’indirizzo “Elettrotecnica ed elettronica – articolazione elettotecnica serale”; all’Istituto Professionale “Ferrari” di Barcellona l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica nel settore industria e artigianato” (serale)al liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”; all’Istituto Superiore Pugliatti di Taormina il “liceo scientifico ad indirizzo sportivo”; infine, all’Istituto Superiore “Merendino” di Capo d’Orlando è prevista l’articolazione “enogastronomia” (serale) nella sezione staccata di Brolo.

Turano: “Più offerta e risposte ai bisogni dei territori”

“Con l’attivazione di questi nuovi indirizzi di studio – ha dichiarato l’assessore Turano – abbiamo dato risposta ai bisogni e agli interessi dei territori e offerto ai giovani l’opportunità di frequentare percorsi formativi spendibili in settori in crescita e capaci di fornire nuovi sbocchi lavorativi. Gli indirizzi di studio che saranno attivati nel prossimo anno scolastico sono il frutto del lavoro condotto dall’assessorato all’Istruzione in sinergia con i comuni e l’Ufficio scolastico regionale, che punta a realizzare una distribuzione territoriale dell’offerta didattica razionale e rispondente ai bisogni di istruzione e formazione che la società richiede”.