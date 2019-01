Ad ogni pioggia i residenti di San Michele temono il peggio: l'allarme

Ogni qualvolta si verificano degli acquazzoni i residenti di Via Comunale San Michele Ritiro vivono preoccupazioni; dopo i lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale di Giostra infatti una parte della collina è stata totalmente scavata e sono stati inseriti i grandi pilastri che sorreggono i ponteggi; in conseguenza di ciò però non sono state realizzate delle opere adeguate in merito alla deviazione dei flussi idrici delle acque piovane poiché ogni qualvolta si verificano delle piogge si vengono a creare dei cumuli di fango e detriti che si riversano in strada e non solo.

In particolar modo fiumi di fango invadono i cortili e le abitazioni del complesso residenziale Siac e dell'adiacente ex istituto scolastico che è ormai divenuto deposito mezzi concesso ad un privato.

A lamentare questa situazione sono i consiglieri della quinta circoscrizione Franco Laimo e Franco Tavilla; tantissime le segnalazioni pervenute ai due consiglieri da parte dei residenti molto preoccupati che la collina possa franare sulle proprie abitazioni.

Diversi sopralluoghi sono stati effettuati da parte dei consiglieri della quinta circoscrizione ma a quanto pare vi è un rimbalzo di competenze fra Comune di Messina ed ente autostradale.

Già diversi residenti sono pronti a denunciare tale situazione alla Procura della Repubblica.

Laimo e Tavilla chiedono che si dia assoluta priorità alla sicurezza delle numerosissime famiglie residenti l'intera area al fine di prevenire l'irreparabile.