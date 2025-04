“Sei in campo, Messina gioca unita”: torneo di calcio a 5 tra le Municipalità

Tra maggio e giugno si terrà una nuova iniziativa a Villa Dante: obiettivo aggregazione e inclusione sociale

MESSINA – Villa Dante ospiterà un torneo di calcio a 5 tra le circoscrizioni. L’evento ha un titolo emblematico e si chiamerà “Sei in campo, Messina gioca unita”. L’iniziativa coinvolgerà tutte le sei municipalità e utilizzerà tanto i campetti di calcio quanto l’arena, dove si terranno le finali. Dovrebbe svolgersi tra maggio e giugno, ma come è stato spiegato durante la seduta odierna della quinta commissione consiliare (presieduta da Raimondo Mortelliti) il regolamento è ancora in fase di allestimento. A curare l’evento, come per altre iniziative simili (ad esempio i giochi senza quartiere), sarà Messina Social City, che gestisce Villa Dante.

Asquini: “Favorire rapporti e relazioni”

Per questo è stata Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, a parlare per prima: “L’azienda è e sarà sempre a disposizione per dare il proprio contributo affinché giornate come questa possano favorire rapporti e relazioni fondamentali per la buona riuscita di tanti altri progetti. L’aggregazione e la partecipazione non sono mai da sottovalutare. L’obiettivo resta stare insieme e fare tanto insieme. Preciso inoltre che Villa Dante, riqualificata e gestita dall’azienda speciale, è lì per essere usata dai cittadini e la struttura E-sisto ci viene chiesta da tantissimi. I giochi per bambini sono sempre affollati, il co-working è utilizzatissimo. Il senso di riqualificare Villa Dante è stato questo e la villa è quotidianamente strapiena. È un impegno costante e oneroso ovviamente e siamo aperti ad ascoltare tutti. La manutenzione ordinaria richiede attenzione continua, sia per la villa sia per gli impianti sportivi che sono molto utilizzati. L’arena, dove c’è il campo da basket, è stata una grande sorpresa: tutti i giorni ci sono ragazzi che giocano insieme a pallacanestro. Non è solo giocare, ma usare lo sport come un fattore di protezione per i ragazzi e le ragazze della nostra comunità messinese”.

Al fianco della presidente i presidenti Costa, Siracusano, Cacciotto e Grasso della prima, seconda, terza e quarta Municipalità, il vice presidente della quinta Fragale e il consigliere Costanzo della sesta.