Ospedale Papardo e Caronte&Tourist insieme per la raccolta del sangue

L’Azienda Ospedaliera Papardoe il Gruppo Caronte&Touristhanno avviato una fattiva collaborazione per incrementare la raccolta di sanguenella città di Messina.

Ad oggi, infatti, in città viene raccolto solo un terzo (circa 4.000 unità) del fabbisogno necessario per far fronte alla domanda quotidiana proveniente dai reparti delle strutture sanitarie peloritane dove vengono trattati pazienti con patologie ematologiche, oncologiche, chirurgiche, oltre che pazienti politraumatizzati.

“L'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina – dice il Commissario Straordinario Mario Paino, designato dalla Giunta Regionale Siciliana come prossimo Direttore Generale della stessa Azienda Ospedaliera - ha in programma numerose attività per incentivare la raccolta sangue in ambito territoriale e ringrazia la Caronte&Tourist per la sensibilità dimostrata al problema.”

"Al fine di diffondere tra i suoi 1200 dipendenti la buona pratica della donazione del sangue – dichiara Tiziano Minutiresponsabile di Personale e Comunicazione del Gruppo Caronte&Tourist – ai dipendenti che sceglieranno di compiere un gesto gratuito di altruismo, oltre alle tutele previste dalla legislazione vigente, sarà simbolicamente considerata doppia la giornata della donazione riguardo l’erogazione dei ticket restaurant."

“Il personale medico dell'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Papardo – aggiunge il direttore del reparto Roberta Fedele – parteciperà alle attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti che verranno organizzate sia a bordo delle navi che sui piazzali di imbarco della Caronte & Tourist. Nelle prossime settimane, a tal fine, personalmente incontrerò, d'intesa con la Direzione Aziendale del Gruppo, le rappresentanze sindacali unitarie d'impianto.

Donare il sangue è semplice e sicuro, rappresenta un gesto d’amore verso gli altri e di alto valore etico e sociale. Possono donare tutte le persone tra 18 e 65 anni, di almeno 50 kg di peso, in buone condizioni di salute e che non abbiano stili di vita a rischio infettivo. Il lavoratore dipendente che si reca a donare il sangue ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione. Il sangue non può essere prodotto in laboratorio, può solo essere donato”.