Sentieri naturalistici Capo Milazzo, firmata convenzione

Il Comune di Milazzo ha firmato una convenzione con l’associazione “Il Promontorio” per il recupero dei sentieri naturalistici del Capo

MILAZZO – Il recupero dei sentieri storico-naturalistici al centro di una convenzione firmata tra il Comune di Milazzo e l’associazione “Il Promontorio”. L’obiettivo è intervenire soprattutto nell’area di Capo Milazzo, da sempre punto d’attrazione turistica per il territorio mamertino.

Nello specifico, sarà costituita un’unità operativa formata da rappresentanti del Comune e dell’associazione con il compito di predisporre progetti per la messa in sicurezza dei sentieri. Quest’ultimi, una volta approvati i progetti, saranno poi affidati all’associazione “Il Promontorio” che provvederà alla manutenzione.

«Nel territorio sono presenti numerosi sentieri naturalistici di rara bellezza da valorizzare e manutenzionare –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- L’associazione “Il promontorio” ha adeguata esperienza nell’ambito della realizzazione di una adeguata progettualità e peraltro è animata dallo stesso scopo nostro di promuovere il patrimonio ambientale. Sono certo che questa collaborazione sarà produttiva in quanto il ripristino della fruibilità comporterà notevoli benefici per la nostra città, soprattutto in termini di immagine, grazie alla pubblicità delle visite guidate ed al possibile inserimento in eventi turistici di più grande portata».