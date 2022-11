Sequestrati 300 kg di surgelati trasportati a +5 gradi invece che a -18 - Tempostretto

La Polizia Stradale di Barcellona ha denunciato il conducente e il titolare della ditta

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato circa 300 kg di alimenti surgelati, ritenuti non idonei al consumo.

Una pattuglia della Polizia Stradale in servizio presso il casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso del controllo di un mezzo di una società di distribuzione all’ingrosso di alimenti, ha avuto sospetti sulla temperatura controllata del cibo trasportato e ha chiesto l’intervento di personale del Servizio Veterinario dell’Asp di Barcellona, il quale accertava il cattivo stato di conservazione e trasporto.

I mezzi che trasportano prodotti surgelati dovrebbero mantenere, nel vano frigo, una temperatura di – 18° con la possibilità di una oscillazione di 3°, mentre, nel caso di specie, la temperatura accertata dagli agenti e dal personale dell’Asp era di + 5°, motivo per il quale la merce risultava alterata e non più idonea al consumo.

Al momento del controllo, il conducente del mezzo trasportava numerosi prodotti alimentari surgelati (prodotti della pesca, pollame e carne di vario genere) che avrebbero dovuto essere poi immessi in commercio nell’hinterland barcellonese.

Pertanto, al termine dell’intervento, considerato il cattivo stato di conservazione e di trasporto, gli alimenti sono stati sequestrati, mentre il conducente del mezzo ed il titolare della ditta di distribuzione sono stati denunciati per aver detenuto, al fine di immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.