“Serata Tempostretto”: 50 coupon da 10 Euro per andare a cena al Ristorante-Pizzeria Farine

Un'opportunità per trascorrere una serata diversa senza sentirsi in colpa per il portafoglio. Appuntamento giovedì 3 luglio

Dalla collaborazione tra il nostro giornale e il Ristorante-Pizzeria Farine nasce un’iniziativa concreta per dare una mano alle persone che vogliono assaporare il piacere semplice, ma non sempre accessibile, di una cena fuori. Si chiama “Serata Tempostretto”, ed è molto più di una promozione: è un gesto pensato per incoraggiare l’uscita, l’incontro, la convivialità. Perché, oggi più che mai, stare insieme è un valore.

Uscire a cena nella “Serata Tempostretto” conviene

Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 19:30, il Ristorante-Pizzeria Farine (in Via Primo Settembre 57) ospiterà la serata speciale promossa da Tempostretto. L’iniziativa prevede la distribuzione di 50 coupon, che danno diritto, tramite un QR-code, a uno sconto di 10 euro su una consumazione minima di 20 Euro. Le prime 50 persone che si registreranno tramite il link da cliccare qui, potranno scaricare il QR code da presentare alla cassa per ottenere lo sconto. Il buono, offerto dal Ristorante Pizzeria Farine, è personale ma cumulabile con quelli di altri commensali e rappresenta una vera opportunità per condividere una serata diversa senza sentirsi in colpa per il portafoglio.

“Serata Tempostretto” è dunque una risposta concreta a un bisogno diffuso: quello di tornare a vivere gli spazi della città, sostenere la ristorazione locale e, soprattutto, riconnettersi con gli altri. Perché il valore di una pizza o di una cena condivise va ben oltre il loro prezzo.

Positiva sinergia con il Ristorante-Pizzeria Farine

La sinergia che si è realizzata con il Ristorante-Pizzeria Farine è di particolare rilievo per il nostro giornale. La lungimiranza dimostrata dai suoi gestori nel condividere la nostra idea è una valida dimostrazione di come la loro attività imprenditoriale sia orientata alla sensibilità e alla cura verso i loro clienti, attuali e potenziali.

Del resto nella nostra città è ben nota la qualità delle proposte culinarie del Ristorante- Pizzeria Farine che si possono apprezzare anche a pranzo.

Il coupon del controvalore di 10 Euro sarà valido solo per la serata di giovedì 3 luglio, e solo presso il Ristorante- Pizzeria Farine. Un’occasione da non perdere, non solo per risparmiare, ma per riscoprire il piacere, spesso sacrificato, della socialità e del buon cibo.