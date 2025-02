Sergio Gerasi tra gli ospiti di Etna Comics 2025

Dylan Dog a Valter Buio, da Eternity a Valentina di Guido Crepax, arriverà a Catania con un ricco bagaglio di esperienze da condividere

CATANIA – Dopo Alex Saviuk, Etna Comics annuncia un altro dei protagonisti dell’Area Comics. Da Dylan Dog a Valter Buio, da Eternity a Valentina di Guido Crepax, Sergio Gerasi porta con sé un ricco bagaglio di esperienze da condividere con appassionati e visitatori della manifestazione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno al centro fieristico Le Ciminiere.

È il 2000 quando debutta su Lazarus Ledd della Star Comics, serie per cui illustrerà un totale di 18 numeri fino alla chiusura nel 2006. Sempre per Star Comics diventa copertinista di Rourke, disegnando albi di Jonathan Steele, Nemrod e Cornelio, il detective con le sembianze di Carlo Lucarelli. Su Valter Buio inizia il sodalizio artistico con Alessandro Bilotta, autore che in seguito diventerà il suo collaboratore principale.

Per Mondadori, insieme a Tito Faraci, adatta a fumetti un racconto di Alan D. Altieri, pubblicato nella raccolta Internationoir. Nel 2009 firma, insieme a Davide Barzi, il libro a fumetti G&G, dedicato a Giorgio Gaber (Premio miglior graphic novel FullComics 2010).

Dal 2011 disegna Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore. Per la casa editrice realizzerà anche un albo della collana Le Storie, L’ultima trincea, e dal 2017 riprenderà la collaborazione con Alessandro Bilotta sulle pagine del pluripremiato Mercurio Loi.

Da autore unico, testi e disegni, ha pubblicato quattro graphic novel: Le tragifavole (2010) per ReNoir Comics e In inverno le mie mani sapevano di mandarino (2014), Un romantico a Milano (2018) e L’Aida (2020) per Bao Publishing.

Dal 2021 disegna la serie biografica in tre atti Molière su testi di Vincent Delmas per l’editore francese Glénat, inedita in Italia. L’anno dopo entra a far parte del team di disegnatori di Eternity di Alessandro Bilotta, edito da Sergio Bonelli Editore e vincitore del Premio Attilio Micheluzzi 2023 per la migliore serie italiana. Per Feltrinelli Comics, nel 2024, realizza come autore unico Valentina è vera, volume su Valentina di Guido Crepax.

Articoli correlati