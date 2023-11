Serie B, Amando Volley affronta la forte Marsala. Letojanni in trasferta a Palermo - Tempostretto

Settimo turno del campionato nazionale di pallavolo. In B1 femminile, a Santa Teresa si gioca Amando Volley Marsala. In B maschile, Letojanni prova a violare il "PalaOreto" di Palermo ospite del Volley Team

MESSINA – Nel settimo turno dei campionati nazionali di pallavolo, alle ore 18 al “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva si gioca il big match del girone E di serie B1 femminile; ospite il Marsala. Stesso orario d’inizio per la Volley Letojanni di scena al “PalaOreto” di Palermo con il Volley Team.

B1f: Amando Marsala è il big match del girone E

Sarà il Marsala l’avversario dell’Amando Volley nella settima giornata del campionato di serie B/1 femminile girone E. Questo pomeriggio, al “PalaBucalo” di Santa Teresa, inizio fissato alle ore 18.

La formazione ospite, sorta dalla fusione delle due maggiori società cittadine, Marsala Volley e Fly Volley, punta ai vertici della classifica. Nel roster due ex giocatrici di Akademia Città Di Messina, l’opposto Barbara Varaldo e la schiacciatrice Giorgia Silotto. Proprio quest’ultima, insieme alla palleggiatrice Emma Sturniolo, rappresenta un’ex della gara, avendo indossato la casacca dell’Amando due stagioni fa.

Oltre alla Sturniolo, in cabina di regia, Erin Grippo. Nel reparto centrale, Chiara Bergese, Giulia Caserta e Simona Galiero; attaccanti laterali Alice Gasparroni e Francesca Morciano, mentre completano la rosa i liberi Maria Chiara Norgini, reduce dalla stagione di A2, e Giulia Modena.

Sette i punti in classifica, frutto di due vittorie con Terrasini e San Salvatore Telesino e due sconfitte con Arzano e, al tie-break, con la WeKondor Catania.

Avversario ostico contro cui servirà, da parte delle ragazze di coach Prestipino, lo stesso atteggiamento visto con Castellana e a Catania con la Teams.

Silvia Bilardi: “Avversarie non semplici”

Le dichiarazioni pre-partita della centrale Silvia Bilardi: “Abbiamo preparato la partita con l’impegno di sempre. Le avversarie non sono semplici da affrontare; anche con Catania si sono ben disimpegnate, giocando bene. Speriamo bene”.

Arbitreranno l’incontro Raffaele Donato (1°) e Valeria Vitola (2°).

Il centrale della Volley Letojanni, Roberto Arena

Bm: Volley Letojanni di scena a Palermo

Dopo la brillante prestazione di sabato scorso con la vittoria per 3 a 1 ai danni del Lamezia, la Volley Letojanni viaggia alla volta del capoluogo siciliano per affrontare, alle ore 18, la Volley Team Palermo, gara valevole per la settima giornata del campionato nazionale maschile di Serie B, girone I.

La squadra allenata da Gianpietro Rigano tenterà in questa trasferta di continuare la striscia di

risultati positivi ottenuti nelle ultime due settimane, dando così continuità e crescita al nuovo progetto tecnico.

L’avversario di turno

Di fronte un avversario ostico con una formazione che la scorsa estate è stata allestita per cercare di rimanere nei piani alti della classifica e conquistare i play off che lo scorso anno gli sono sfuggiti solo nell’ultima giornata di campionato nella trasferta di Cinquefrondi.

Il sestetto allenato da Nicola Ferro è diverso rispetto a quello che aveva iniziato il campionato, di cui non fanno più parte il palleggiatore Pedrinelli e il centrale Testagrossa. Nelle prime cinque partite (avendo già osservato un turno di riposo) ha centrato solo due vittorie, l’ultima delle quali domenica scorsa in quel di Villafranca contro la Sicily.

La squadra palermitana risulta sempre un cliente difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche considerato che può contare anche sull’esperienza dell’opposto Gruessner e sulla bravura degli schiacciatori Lombardo e Simanella.

Il resoconto in casa Letojanni

La squadra letojannese, in questa settimana, ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni. Soltanto

a ridosso della gara saranno sciolte le riserve su chi schierare nel sestetto base. Si tratta di una partita importante per ambedue le squadre ma ancor più per i letojannesi poiché, qualora riuscissero a centrare la vittoria, cambierebbero le prospettive e consentirebbero alla rosa di Rigano di affrontare con maggiore serenità e con motivazioni più stimolanti le prossime gare e l’intera stagione agonistica.

Arbitreranno l’incontro Silvia Costelli (1°) e Gabriele Alzati (2°).

