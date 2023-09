Serie B Interregionale, a Messina cambiano gli impianti non le difficoltà - Tempostretto

Sono sei le messinesi: Fortitudo, Basket School, Castanea e in provincia Orlandina, Svincolati Milazzo e Barcellona 4.0. Quasi un derby a giornata

Dopo una primavera piena di colpi di scena, tra finali playoff e richieste di ripescaggio, partirà questo fine settimana il torneo di serie B Interregionale di basket maschile. Al via ci saranno sei squadre della provincia messinese, cinque promosse dalle vecchia C Gold (Svincolati Milazzo, Barcellona 4.0, Castanea, Basket School e Fortitudo, quest’ultima ripescata) e una retrocessa dalla Serie B, quell’Orlandina che sembra ormai lontana dai fasti della Serie A1 e Champions League di un tempo che ha avuto anche coach Pozzecco in panchina, lo stesso che ora allena l’ItalBasket. Nel girone anche la Viola Reggio Calabria e contando anche questa società praticamente ci sarà di media più di un derby a settimana.

Si parte domenica 1 ottobre proprio con un derby, l’Orlandina ospiterà nella prima in casa al PalaInfodrive gli Svincolati Milazzo, la formazione di Capo D’Orlando mantiene lo stesso impianto come anche la società mamertina che giocherà in casa al PalaValverde da poco rimesso a nuovo dall’amministrazione comunale. Stesso impianto dello scorso anno per il Barcellona 4.0 che dovrà far passare due trasferte però, Sala Consilina e Messina, prima di esordire al PalaAlberti alla terza giornata.

Difficoltà negli impianti cittadini messinesi

Discorso decisamente più complicato per le società cittadine che in estate si sono mosse parecchio per trovare degli impianti che soddisfacessero le richieste della Lega e infatti tutt’e tre hanno indicato come campo di casa un impianto diverso rispetto alla passata stagione. Basket School e Castanea troveranno casa al PalaTracuzzi, mentre la Fortitudo lascia il PalaRussello, comunque non in ottime condizioni, per il Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

Gli allenamenti però vedranno le squadre costrette a incastri per far fronte ai limiti di spazio per le tante società presenti e viaggi per tutta la città per cambiare più di un impianto di allenamento. La Fortitudo ad esempio sarà impegnata negli allenamenti tra PalaRussello e, quando è prevista una doppia seduta, Annunziata la sera.

Doppia sede di allenamento anche per Castanea che svolgerà tre allenamenti al PalaTracuzzi e uno nella palestra di Ritiro, loro sede storica in cui hanno dovuto limitare le sedute per motivi di affollamento. Infine viaggi da Messina Sud al Centro per la Basket School che alterna settimanalmente tre allenamenti al Tracuzzi e due al PalaMili. La situazione in città era chiara subito dopo il ripescaggio della Fortitudo Messina, terza squadra cittadina promossa, e ascoltando le società protagoniste da parte dell’amministrazione comunale e federazione si poteva fare decisamente di più.

La prima giornata di campionato

Nella prima giornata una sola partita in anticipo il sabato, ore 19, tra Cus Catania e Viola Reggio Calabria. Le altre con le messinesi in campo, di città o provincia, tutte la domenica:

Orlandina – Svincolati domenica ore 18 al PalaInfodrive

Siaz Piazza Armerina – Castanea, domenica ore 18 al PalaFerraro

Basket Rende – Fortitudo, domenica ore 18 al Polifunzionale

Pallacanestro Sala Consilina – Barcellona 4.0, domenica ore 18 al Palazzetto di via Pozzillo

Basket School – Virtus Kleb Ragusa, domenica ore 18 al PalaTracuzzi