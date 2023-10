Serie B, turno casalingo per Letojanni. Riposa l'Amando Volley - Tempostretto

Nel campionato nazionale di serie B di pallavolo maschile, impegno al "PalaBarca" per la Volley Letojanni. In B1 femminile, l'Amando osserverà il previsto turno di stop

MESSINA – Quarto turno di andata dei campionati nazionali di pallavolo di serie B. In B maschile, impegnata in casa la Volley Letojanni nello scontro al vertice con la Paomar Volley Siracusa. Turno di riposo, invece, per l’Amando Volley nel campionato di B1 femminile.

Serie B maschile, Letojanni prova a ripartire dal forte Siracusa

Torna a giocare tra le mura amiche la Volley Letojanni che, al “PalaBarca” di Letojanni, ospita, questo pomeriggio con inizio alle ore 18, la Paomar Volley Siracusa. La squadra della costa jonica messinese, dopo la prima sconfitta subita sabato scorso a Bronte, cercherà di ritornare al successo.

L’antagonista di turno è sicuramente un avversario ostico con delle buone individualità. Infatti, la Paomar, nelle tre gare sin qui disputate, ha ottenuto due vittorie; la più significativa nella prima giornata battendo, con un netto 3 a 0, la Ciclope Bronte, una delle protagoniste attese del torneo.

Sul fronte letojannese, mister Rigano in questa settimana ha provato a sensibilizzare i suoi sull’importanza delle prossime due partite e sul ruolo che la squadra vorrà recitare nel prosieguo della stagione. Per tale motivo sono state organizzate sedute di allenamento specifiche in modo da andare a colmare le lacune emerse in questo primo scorcio del campionato.

I siracusani rappresentano un sestetto temibile, ben guidato da Mirko Peluso; quest’ultimo è coadiuvato da Egidio Emmi. Nel roster presenti alcuni ex, su tutti Marco Chiesa che nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di libero proprio a Letojanni. Il fratello Andrea, martello ricettore, lo scorso anno fermo per un infortunio, è sicuramente un elemento di valore, così come l’opposto, anche lui un ex, Matteo Nicolosi. Si tratta di una compagine formata dal giusto mix di gente esperta e giovani che ci tiene a ben figurare in questo campionato.

In classifica, Letojanni e Siracusa sono appaiate al secondo con sei punti, in compagnia di Aquila Bronte e Viagrande, distanti tre lunghezze dalla capolista Reggio Calabria.

Arbitreranno l’incontro D’Avola (1°) e Curiale (2°). La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Volley Letojanni a partire dalle 17.50.

Serie B1 femminile, Amando si riposa e pensa al Castellana Grotte

Turno di riposo per l’Amando Volley che, dopo aver superato nel turno casalingo di sabato scorso la formazione del San Salvatore Telesino, approfitterà della pausa per recuperare al meglio qualche atleta non ancora pienamente recuperata e concentrarsi sulla prossima gara. Giorno 4 novembre, alle ore 18, al “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva arriva la Zero5 Castellana Grotte. Le pugliesi non hanno ancora raccolto punti in classifica, dopo le sconfitte rimediate con Arzano, Terrasini e Volley Catania. Le santateresine, invece, occupano la seconda posizione in classifica, insieme ad Arzano, Altino e Volley Catania, con sei punti. Distante tre punti la capolista Fasano che, però, non ha osservato il proprio turno di stop.

Articoli correlati