Serie C. L'Ossidiana Messina non si arrende mai, pari a Terrasini - Tempostretto

Va tre volte sotto di due nel punteggio e per tre volte rimonta l'Ossidiana Messina che torna a fare punti. De Francesco segna cinque reti

TERRASINI – L’Ossidiana Messina torna a casa con un pari da Terrasini, punteggio finale di 10-10. Nella quinta giornata del campionato di Serie C di pallanuoto si affrontavano due squadre che in classifica erano appaiate a tre punti, in vasca anche ha regnato l’equilibrio.

La formazione locale ha in realtà provato a dare più volte l’accelerata alla partita, in vantaggio di due reti in tre occasioni, ma tutte e tre le volte la squadra di coach Germanà ha risposto presente rientrando sempre in partita.

I parziali si sono chiusi tutti con scarto minimo, per Terrasini Spanò quattro volte a segno, per Messina De Francesco fa meglio realizzando 5 reti. L’Ossidiana torna ad aggiungere punti alla propria classifica dopo tre sconfitte consecutive, prossimo appuntamento in casa sabato prossimo contro la Sikelia Waterpolo ancora a zero punti dopo cinque giornate.

Rari Nantes Terrasini – Ossidiana Messina 10-10

Vantaggio locale con Guida, risposta ospite immediata con Lo Prete, ma poi Terrasini prova la fuga con Sucameli e rigore di Spanò. Nel finale di parziale due superiorità per l’Ossidiana che solo a quattro secondi dalla fine trova la rete di De Francesco. Il secondo quarto si apre ancora con la rete di De Francesco per il pari, altro allungo di Terrasini, Spanò e rigore per Balsamo più due per i locali. Nei minuti finali Maurizio Blandino, De Francesco, altre due volte, la seconda su rigore, ribaltano momentaneamente la situazione (5-6), ma Li Cavoli va a segno e il primo tempo si chiude in parità.

Un po’ meno emozioni nel terzo quarto, con Spanò che apre le danze, Sollima replica su rigore, ma Spanò replica riportando in vantaggio i suoi. Nell’ultimo periodo passano diversi minuti prima della segnatura di Sollima per il pareggio. Balsamo su rigore e Bonmarito allungano ancora una volta per Terrasini (10-8), ma per la terza volta l’Ossidiana rimonta, reti per il pari finale di De Francesco e Blandino Maurizio, quest’ultima a poco più di un minuto dalla fine.

Parziali: 3-2, 3-4, 2-1, 2-3.

Risultati 4ª giornata

Rn Terrasini – Ossidiana 10-10

Cosenza Pn – Copra Wp 8-10

Sikelia Wp – Cus Palermo 1-12

Wp Catania – Wp Guinnes Catania 22-7

Classifica Serie C Sicilia

Cus Palermo 15 punti

Wp Catania, Copral Wp, Cosenza Pn 12

Ossidiana, Rn Terrasini 4

Wp Guinnes Catania, Sikelia Wp 0

