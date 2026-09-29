 Serie D ed Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare di domenica

Serie D ed Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare di domenica

Simone Milioti

Serie D ed Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare di domenica

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martedì 29 Settembre 2026 - 16:04

La sanzione più pesante tra le formazioni messinesi alla Nuova Igea Virtus che perde Vincenzo Ferrara per le prossime tre giornate

In archivio la quinta giornata di Serie D e la terza giornata del campionato di Eccellenza. I provvedimenti del giudice sportivo arrivano puntuali in questo martedì 29 settembre e per quanto riguarda le messinesi sono pesanti nel massimo campionato dilettantistico per la squadra giallorossa tirrenica.

La Nuova Igea Virtus, sconfitta a Reggio Calabria, perderà infatti Vincenzo Ferrara, espulso e a cui sono state inflitte tre giornate di squalifica per un pugno sferrato ad un calciatore avversario. A questo si aggiunge l’ammonizione di Calafiore (la seconda del suo campionato) e quella di Garcia Martinoli (la prima). Il Milazzo, sconfitto in trasferta a Palermo, riporta l’ammonizione di Retucci (terza), Corso (seconda) e Prokopenko (seconda).

In Eccellenza per l’Acr Messina 1900, vittorioso in trasferta a Gioiosa Marea, ammonizioni per Blondett (seconda), Bonanno, Langone e Doni (prima per tutti e tre), quest’ultimo è diffidato in Coppa Eccellenza insieme a Bonanno, Sarao e Varela. Per gli sfidanti dell’Athletic Gioiosa primo giallo a Cassaro e Ramirez. Secondo giallo in campionato per Noguera Sanchez, Pereira Muniz e Savoca della Jonica Fc primo giallo per Toscano, nella Nebros Dovico finisce sul taccuino dell’arbitro, secondo giallo in campionato per lui, Biondo si becca il primo della stagione. I più “cattivi” sono nella Messana Riviera, tre gialli in tre partite per Arigo e Ozawje, due gialli a Viola, uno a Niosi.

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