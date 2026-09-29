Serie D ed Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare di domenica

La sanzione più pesante tra le formazioni messinesi alla Nuova Igea Virtus che perde Vincenzo Ferrara per le prossime tre giornate

In archivio la quinta giornata di Serie D e la terza giornata del campionato di Eccellenza. I provvedimenti del giudice sportivo arrivano puntuali in questo martedì 29 settembre e per quanto riguarda le messinesi sono pesanti nel massimo campionato dilettantistico per la squadra giallorossa tirrenica.

La Nuova Igea Virtus, sconfitta a Reggio Calabria, perderà infatti Vincenzo Ferrara, espulso e a cui sono state inflitte tre giornate di squalifica per un pugno sferrato ad un calciatore avversario. A questo si aggiunge l’ammonizione di Calafiore (la seconda del suo campionato) e quella di Garcia Martinoli (la prima). Il Milazzo, sconfitto in trasferta a Palermo, riporta l’ammonizione di Retucci (terza), Corso (seconda) e Prokopenko (seconda).

In Eccellenza per l’Acr Messina 1900, vittorioso in trasferta a Gioiosa Marea, ammonizioni per Blondett (seconda), Bonanno, Langone e Doni (prima per tutti e tre), quest’ultimo è diffidato in Coppa Eccellenza insieme a Bonanno, Sarao e Varela. Per gli sfidanti dell’Athletic Gioiosa primo giallo a Cassaro e Ramirez. Secondo giallo in campionato per Noguera Sanchez, Pereira Muniz e Savoca della Jonica Fc primo giallo per Toscano, nella Nebros Dovico finisce sul taccuino dell’arbitro, secondo giallo in campionato per lui, Biondo si becca il primo della stagione. I più “cattivi” sono nella Messana Riviera, tre gialli in tre partite per Arigo e Ozawje, due gialli a Viola, uno a Niosi.