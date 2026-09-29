 Master in Istituzioni Parlamentari all'Università di Messina: aperte le iscrizioni per la terza edizione

Master in Istituzioni Parlamentari all’Università di Messina: aperte le iscrizioni per la terza edizione

Redazione

Master in Istituzioni Parlamentari all’Università di Messina: aperte le iscrizioni per la terza edizione

martedì 29 Settembre 2026 - 13:52

Opportunità di formazione d'eccellenza con stage all'Assemblea Regionale Siciliana e borse di studio a copertura totale per i residenti

Fino al 12 ottobre sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Master di II livello in Istituzioni Parlamentari e Assembleari.

Il corso prevede didattica in modalità mista, esercitazioni e stage all’Assemblea Regionale Siciliana e al Consiglio Regionale della Calabria. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Camera dei Deputati, i consiglieri parlamentari terranno dei seminari di approfondimento su tematiche di rilievo del Diritto parlamentare.

Le iscrizioni sono aperte ai laureati magistrali e ai laureandi entro il 31 dicembre.

Inoltre, a vantaggio degli studenti che risiedono in Sicilia, è possibile domandare borse di studio regionali a copertura totale del costo di iscrizione.

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