Serie D, il Milazzo aggiunge altri due tasselli: La Spada e Bonaccorso

Confermato per il terzo anno di fila l'attaccante mamertino, nuovo ingresso tra le file rossoblù del difensore etneo

MILAZZO – La società rossoblù continua a rinforzare i propri ranghi in vista della prossima stagione in Serie D. Il Milazzo ha infatti nelle ultime ore aggiunto due tasselli al proprio organico, si tratta una conferma per il mamertino Giuseppe La Spada, attaccante che vestirà la maglia del Milazzo per il terzo anno di fila più un nuovo colpo in entrata con il difensore, ma anche schierabile esterno o centrocampista a sinistra, Lorenzo Bonaccorso che arriva dal settore giovanile del Catania.

Per l’attacco confermato La Spada

Il classe 2001, originario proprio di Milazzo, è reduce da una stagione ricca di soddisfazioni. La Spada infatti ha raccolto 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa riuscendo a firmare un totale di 15 reti. Un bottino che ha permesso all’attaccante di distinguersi come miglior marcatore del Milazzo per il secondo anno di fila e che ha avuto un peso specifico determinante ai fini della vittoria del Girone B di Eccellenza e del ritorno in Serie D dei mamertini.

La Spada era riuscito a mettersi in mostra anche nell’annata 2023-2024, segnata da 16 gol siglati in 31 match giocati. L’attaccante spinse il Milazzo fino al quarto posto nel Girone B di Eccellenza, timbrando il cartellino anche nella semifinale play-off regionale vinta contro la Jonica.

La Spada ha commentato con soddisfazione la sua permanenza in rossoblu: “Sono felice di aver nuovamente sposato il progetto Milazzo. Da milazzese vestire questa maglia è un privilegio. Rivedere questa società in Serie D e sapere di aver contribuito a tutto ciò mi inorgoglisce. Non vedo l’ora di tornare in campo per sudare e lottare con il massimo impegno per questi colori, nella speranza di regalare gioie a chi ci sostiene”.

Da Catania il difensore Bonaccorso

Bonaccorso è un terzino destro molto versatile, schierabile anche sulla fascia sinistra. Il classe 2006 può essere impiegato anche come esterno di centrocampo o ala. Bonaccorso è cresciuto nel settore giovanile della Leonzio, per poi passare a quello del Catania, dove ha trascorso le ultime cinque stagioni.

Il classe 2006 nell’ultima annata si è messo in luce nella Primavera dei rossazzurri, che hanno preso parte al Girone B di Primavera 3 conquistando un ottimo terzo posto in classifica. Il difensore lo scorso novembre ha anche debuttato in Prima squadra, scendendo in campo da titolare nella sfida di Coppa Italia Serie C giocata contro il Trapani e accumulando un totale di 70 minuti.

Bonaccorso ha commentato così il suo arrivo a Milazzo: “Ho scelto questo club per la serietà e professionalità dimostrata. Credo che Milazzo sia il posto ideale dove poter crescere professionalmente e umanamente. Ho intenzione di dare il miglior contributo possibile e raggiungere tutti i nostri obiettivi”.