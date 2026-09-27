 Serie D. La Reggina non fa sconti, sconfitte Nuova Igea Virtus e Milazzo

Serie D. La Reggina non fa sconti, sconfitte Nuova Igea Virtus e Milazzo

Simone Milioti

Serie D. La Reggina non fa sconti, sconfitte Nuova Igea Virtus e Milazzo

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domenica 27 Settembre 2026 - 18:45

Nella quinta giornata di Serie D sfortunate le due peloritane che cedono a secondo tempo inoltrato in due trasferte. Ecco i risultati e la nuova classifica

Nella quinta giornata di Serie D occhi puntati sulla sfida del Granillo dove la Reggina prosegue il suo percorso a punteggio pieno contro la Nuova Igea Virtus, sfida d’alta classifica tra due formazioni che nella passata stagione erano state protagonista nel duello per la promozione. In campo domina i granata che passano nell’ultimo quarto d’ora grazie alle reti di Toscano e Alma. Sconfitto anche il Milazzo che cede 3-0 sul campo dell’Athletic Palermo, le reti arrivano tutte nei minuti finali dopo una partita che sembrava destinata a terminare a reti bianche, dall’87’ in poi il rigore di Maurino, poi il Milazzo in pieno recupero subisce le reti di Bova e Matera. La classifica vede in testa e in fuga la Reggina a 15 punti, dietro imbattuto ma con quattro vittorie e un pareggio il Sambiase a 13. Prima vittoria del Trapani in casa del Ragusa, ma ancora negativa la classifica.

Risultati Serie D

Enna – Licata 0-3
Athletic Palermo – Milazzo 3-0
PraiaTortora – Gela 1-0
Nissa – Vibonese 0-2
Reggina – Nuova Igea Virtus 2-0
Sambiase – Vigor Lamezia 4-1
Siracusa – Modica 1-0
Ragusa – Trapani 0-1
CastrumFavara – Avola 0-1

Classifica girone I

Reggina 15
Sambiase 13
Nuova Igea Virtus, Vibonese 10
PraiaTortora, Avola 9
Licata 8
Nissa, Athletic Palermo 7
Milazzo 6
CastrumFavara, Modica, Siracusa (-7) 4
Gela (-1) 3
Ragusa, Vigor Lamezia 2
Enna 1
Trapani (-5) -2

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