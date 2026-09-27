Serie D. La Reggina non fa sconti, sconfitte Nuova Igea Virtus e Milazzo

Nella quinta giornata di Serie D sfortunate le due peloritane che cedono a secondo tempo inoltrato in due trasferte. Ecco i risultati e la nuova classifica

Nella quinta giornata di Serie D occhi puntati sulla sfida del Granillo dove la Reggina prosegue il suo percorso a punteggio pieno contro la Nuova Igea Virtus, sfida d’alta classifica tra due formazioni che nella passata stagione erano state protagonista nel duello per la promozione. In campo domina i granata che passano nell’ultimo quarto d’ora grazie alle reti di Toscano e Alma. Sconfitto anche il Milazzo che cede 3-0 sul campo dell’Athletic Palermo, le reti arrivano tutte nei minuti finali dopo una partita che sembrava destinata a terminare a reti bianche, dall’87’ in poi il rigore di Maurino, poi il Milazzo in pieno recupero subisce le reti di Bova e Matera. La classifica vede in testa e in fuga la Reggina a 15 punti, dietro imbattuto ma con quattro vittorie e un pareggio il Sambiase a 13. Prima vittoria del Trapani in casa del Ragusa, ma ancora negativa la classifica.

Risultati Serie D

Enna – Licata 0-3

Athletic Palermo – Milazzo 3-0

PraiaTortora – Gela 1-0

Nissa – Vibonese 0-2

Reggina – Nuova Igea Virtus 2-0

Sambiase – Vigor Lamezia 4-1

Siracusa – Modica 1-0

Ragusa – Trapani 0-1

CastrumFavara – Avola 0-1

Classifica girone I

Reggina 15

Sambiase 13

Nuova Igea Virtus, Vibonese 10

PraiaTortora, Avola 9

Licata 8

Nissa, Athletic Palermo 7

Milazzo 6

CastrumFavara, Modica, Siracusa (-7) 4

Gela (-1) 3

Ragusa, Vigor Lamezia 2

Enna 1

Trapani (-5) -2