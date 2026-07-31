Serie D, le novità in casa Nuova Igea Virtus e Ss Milazzo

In 28 in ritiro a Fiuggi con la Nuova Igea Virtus, il Milazzo conferma Pipitone e Giubrone

Proseguono i cammini di Nuova Igea Virtus e Ss Milazzo, entrambe le squadre tirreniche si trovano in ritiro. I longanesi giallorossi a Fiuggi da oggi, i mamertini rossoblù a Galati Mamartino già da qualche giorno. Le novità riguardano per la Nuova Igea Virtus l’ufficializzazione dello staff tecnico, a coadiuvare mister Emanuele Ferraro infatti ci sarà Ivan Cosimini come vice allenatore e match analyst, Claudio Isgrò sarà il preparatore dei portieri, Paolo Munafò il preparatore atletico e Nunzio Iarrera l’osteopata.

In ritiro convocati 28 giocatori, tra di loro Matteo Antoci è attualmente in prova. Tra i portieri ci sono Creuso, De Giosa, Bongiovanni, tra i difensori Piovano, Martinelli, Aiello, Iannello, Ursino, Martinoli, Acampa, Tumminelli, Genovese, Niutta. In mezzo al campo De Souza, Tringale, Tolomello, Balsano, Calafiore, Vacca, Marigosu. In attacco Harper, Ferrara, Cicirello, Longo, Torre, Palme, Samake a cui si aggiunge Antoci che però non è tesserato al momento.

Il Milazzo conferma Pipitone e Giubrone

La SS Milazzo è lieta di annunciare la conferma di Giuseppe Pipitone per la stagione 2026/2027. Seconda stagione in rossoblu per il centrocampista, che fin dal suo arrivo si è imposto dando un contributo determinante alla causa mamertina. Il classe 2004 è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione, conclusa con un ottavo posto nel Girone I di Serie D. Pipitone infatti ha disputato 32 gare in campionato, raccogliendo anche una presenza in Coppa Italia. Numeri a parte, il centrocampista si è distinto per professionalità e qualità, mostrando il proprio valore il campo e non solo. La società di conseguenza ha scelto di puntare fortemente sul calciatore, che non ha avuto dubbi circa la sua permanenza a Milazzo. “Sono contento – dichiara Pipitone – di rimanere a Milazzo. Abbiamo vissuto una grande stagione, togliendoci tante soddisfazioni. Speriamo di poter alzare l’asticella quest’anno e raccogliere nuovi risultati importanti. Ringrazio la società, il mister Catalano e il direttore Martello per la fiducia. Ho intenzione di ripagarla in campo insieme a tutti i miei compagni. Non vedo l’ora di cominciare. Forza Milazzo”.

La SS Milazzo inoltre è lieta di annunciare la conferma di Mario Giubrone per la stagione 2026/2027. Un rinnovo importante per il giovane centrocampista, arrivato nella seconda metà della passata stagione. Giubrone fin da subito si è messo a disposizione di tecnico e compagni, riuscendo a debuttare nel torneo di Serie D e raccogliendo un totale di 5 presenze. Il classe 2005 ha alle spalle un percorso d’eccellenza, visto che in passato ha militato nelle giovanili di Lazio e Monza. Il Milazzo ha scelto di puntare fortemente su un profilo giovane e di prospettiva, pronto a compiere il definitivo salto di qualità. “Sono contento – dichiara Giubrone – di proseguire questo percorso a Milazzo. Dal mio arrivo, mi sono sentito subito accolto. Sono un ragazzo ambizioso e so che qui posso fare bene. Ringrazio la società, mister Catalano e il direttore Martello per la rinnovata fiducia. Spero di poter dare un grande contributo e regalare gioie ai tifosi. Forza Milazzo”.

Nuovo arrivo, l’ex Messina Maisano

La SS Milazzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Bruno Maisano per la stagione 2026/2027. Nato a Reggio Calabria il 6 luglio 2007, il calciatore ha compiuto la trafila nelle giovanili della Reggina, partendo dalla selezione Under 13 e arrivando fino all’Under 17 nazionale. Dopo il percorso nel club amaranto, Maisano nella passata stagione si è trasferito al Messina. Il centrocampista si è imposto come uno degli elementi più importanti dei biancoscudati, totalizzando 30 presenze e firmando anche un assist.

Maisano rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per il Milazzo, che si è aggiudicato un under di livello e pronto a dare un contributo significativo nel torneo di Serie D. “Sono contento – dichiara Maisano – di iniziare questa nuova avventura a Milazzo. Questo è un club importantissimo e sono onorato di farne parte. Ringrazio la società, mister Catalano e il direttore Martello per la fiducia. Sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e regalare gioie ai nostri tifosi. La stagione è alle porte e non vedo l’ora di scendere in campo. Forza Milazzo”.

Conferme tra gli Under

Samuele Manna e Godwin Wilson, il portiere classe 2008 e il difensore classe 2009, hanno cominciato il ritiro di Galati Mamertino con la prima squadra, mettendosi fin da subito a disposizione di mister Catalano e di tutti i compagni. Manna e Wilson rappresentano due under di qualità per la SS Milazzo, con cui pochi mesi fa hanno conquistato il titolo di campioni regionali Under 19 nella formazione guidata dal tecnico Giuseppe Presti. I due calciatori hanno proseguito il percorso alla fase nazionale, fermandosi soltanto a ridosso della Final Four. La conferma di Manna e Wilson certifica ulteriormente il lavoro di valorizzazione dei giovani portati avanti dal club mamertino, che continua a coltivare talenti con l’obiettivo di prepararli all’ingresso in prima squadra e non solo.