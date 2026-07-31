Svelato il calendario di Akademia Sant’Anna, esordio fuori casa a Roma

Inizio in trasferta a Roma per Messina, la stagione regolare si chiuderà con un doppio impegno in casa al PalaRescifina

MESSINA – La Lega Volley femminile ha svelato i calendari della prossima stagione e in particolare della Serie A2 dove sarà impegnata Akademia Sant’Anna. La novità di quest’anno è il girone unico ma a diciassette squadre, previsto quindi che una squadra riposerà ad ogni turno, per la formazione peloritana questo avverrà alla 13ª giornata.

Per la squadra allenata da Leo Barbieri, il debutto è fissato per domenica 4 ottobre nella Capitale, sul campo della Ferraro SMI Roma Volley, in una sfida che offrirà subito diversi motivi di interesse. Con la formazione romana militano infatti le ex capitane giallorosse, Margherita Muzi e Melissa Martinelli, oltre alla palleggiatrice siciliana di Modica, Sofia Turlà. Sul fronte messinese sarà invece la nuova palleggiatrice Gaia Guiducci a ritrovare da ex il proprio recente passato.

La prima gara davanti al pubblico del PalaRescifina è invece in programma domenica 11 ottobre contro il Club Italia, proprio come accadde nella passata stagione. Anche in questo caso non mancheranno gli incroci con il passato, con la centrale Veronica Quero e la schiacciatrice Caterina Peroni che ritroveranno le compagne del percorso federale.

Le avversarie di Akademia Sant’Anna

La formazione di Messina sfiderà tra le altre le due retrocesse dalla A1 Monviso e Bartoccini Perugia. Le squadre del sud Marsala, Fasano, Altamura e Melendugno. Le altre Roma Volley, Club Italia, Costa Volpino, Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio, Altino, Padova, Cremonese, Offanengo, Imola.

Al termine della regular season, la prima classificata conquisterà direttamente la promozione in Serie A1, mentre le squadre dal secondo al nono posto accederanno ai playoff per contendersi il secondo pass verso la massima categoria. Il calendario prevede inoltre sei turni infrasettimanali, una pausa natalizia dal 27 dicembre al 6 gennaio e la Final Four di Coppa Italia Frecciarossa A2, alla quale accederanno le migliori quattro classificate al termine del girone d’andata. Le retrocessioni saranno invece determinate anche in funzione del piazzamento finale del Club Italia, secondo quanto previsto dal regolamento federale. Tutte le gare del campionato saranno trasmesse su Dazn e sui canali social della Lega, secondo la programmazione che sarà definita nelle prossime settimane.

Il calendario nel dettaglio

Per la squadra allenata da Leo Barbieri, il debutto è fissato per domenica 4 ottobre nella Capitale, sul campo della Ferraro SMI Roma Volley, in una sfida che offrirà subito diversi motivi di interesse. Con la formazione romana militano infatti le ex capitane giallorosse, Margherita Muzi e Melissa Martinelli, oltre alla palleggiatrice siciliana di Modica, Sofia Turlà. Sul fronte messinese sarà invece la nuova palleggiatrice Gaia Guiducci a ritrovare da ex il proprio recente passato.

La prima gara davanti al pubblico del PalaRescifina è invece in programma domenica 11 ottobre contro il Club Italia, proprio come accadde nella passata stagione. Anche in questo caso non mancheranno gli incroci con il passato, con la centrale Veronica Quero e la schiacciatrice Caterina Peroni che ritroveranno le compagne del percorso federale.

L’avvio del campionato metterà subito alla prova Akademia anche sotto il profilo logistico. Tra il 14 e il 18 ottobre, infatti, le siciliane saranno chiamate ad affrontare due trasferte consecutive: prima sul campo della C.B.L. Costa Volpino, quindi a Trento, nell’arco di appena quattro giorni.

Il calendario proporrà poi un’altra doppia trasferta particolarmente impegnativa, quella pugliese, con le sfide del 1° novembre contro Fasano e dell’8 novembre contro Altamura. Proprio il 18 novembre, al PalaRescifina, farà ritorno a Messina una delle protagoniste della passata stagione: l’ex capitana Martina Ferrara, oggi in forza alla Tenaglia Altino.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figurano anche le sfide contro le due retrocesse dalla Serie A1: il 22 novembre Akademia farà visita alla Wash4Green Monviso Volley, mentre il 16 dicembre sarà impegnata sul campo della Bartoccini +energia Perugia.

I turni di riposo sono stati fissati al 13 dicembre, nel girone d’andata, e al 14 marzo nel ritorno. Il derby siciliano contro la Sigel Seap Marsala cadrà invece in un momento particolarmente suggestivo della stagione: l’andata è in programma in terra lilybetana nel turno a cavallo tra Natale e Capodanno, mentre il ritorno al PalaRescifina si giocherà il 4 aprile. La regular season si concluderà l’11 aprile, quando Akademia riceverà la Clai Imola Volley nell’ultima giornata di campionato.

Il roster di Akademia Messina 2026/2027

Palleggiatrici: Gaia Guiducci (2002), Sara Colombano (2000).

Schiacciatrici: Sara Bellia (2004), Payton Henderson (2003), Caterina Peroni (2007), Elisabeth Caruso (2007).

Centrali: Laura Franceschini (2006), Veronica Quero (2007), Martina Pegoraro (2002).

Opposti: Saana Lindgren (2000).

Liberi: Sofia Gazzola (2006), Elena Rolando (1999).

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