Serie D, Milazzo e Nuova Igea Virtus proseguono la preparazione

Il Milazzo già in ritiro a Galati Mamertino, Barcellona dal 31 luglio a Fiuggi

Lato tirreno proseguono spedite nella loro preparazione le due formazioni di provincia ma che giocheranno un campionato superiore al Messina. La Nuova Igea Virtus è imminente di partenze per il ritiro, il Milazzo continua a presentare i protagonisti della prossima stagione.

La situazione in casa Nuova Igea Virtus

Mister Emanuele Ferraro in vista del ritiro di Fiuggi che si terra dal 31 luglio al 13 agosto: “Stiamo cercando di fare le cose al meglio per avere una squadra competitiva in quello che sarà un campionato difficile e complicato. Vedo grande predisposizione da parte della società che ringrazio per averci messo nelle migliori condizioni con il ritiro a Fiuggi. Sono contentissimo, c’è grande sinergia di quanto fatto col direttore (ds Salvo Castorina, ndr), ho trovato un professionista leale e persona seria. In ritiro lavoreremo sia sul fisico ma anche a 360° sul conoscersi a vicenda”.

Quanto alla rosa confermato il capocannoniere dello scorso campionato, al D’Alcontres-Barone potranno ancora ammirare Samake. Un attaccante di assoluto spessore e livello, lo definisce la società. Tra i nuovi arrivati Giovanni Genovese, palermitano classe 2007 di ruolo difensore. Cresciuto tra Sicilia e Puglia nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Acireale, può agire sia sulla fascia o come braccetto in una difesa a tre.

Le ultime ufficialità in casa Milazzo

Proseguono le presentazioni in casa mamertina in vista dell’imminente ritiro, da oggi a Galati Mamertino fino al 13 agosto. Tra i nuovi giocatori ci saranno Domenico Brancato, nato a Licata (AG) il 18 luglio 2007, il giocatore ha mosso i primi passi nella scuola calcio élite Athena. Il difensore nell’ultima stagione è stato al Palermo, accumulando nuova esperienza nel campionato Primavera 2. Ancora Damian Cannataro, esterno nato a Cosenza il 30 gennaio 2008, il giovane calciatore ha mosso i primi passi tra le fila della Segato, mettendosi in mostra nei campionati Under 15 e Under 17. Infine Marco Picchedda, terzino sinistro nato a Cagliari il 25 agosto 2007, il calciatore ha compiuto la trafila nelle giovanili rossoblu, ultima annata per lui nella Pro Vercelli 23 partite disputate tra Primavera 2 e Coppa Primavera. Tra gli ulteriori ingressi il palermitano Gaetano Candela, il centrocampista classe 2007 è cresciuto nei settori giovanili di Valle Jato e Fair Play Messina. Candela nella stagione 2023/2024 si è trasferito al Taranto, accumulando esperienza nel campionato Under 17 nazionale e anche in Serie C.

Tra i confermati Christian Sardo, giovane difensore proseguirà il proprio percorso con la maglia mamertina, cominciato alla fine del 2025. Sardo infatti, dopo aver iniziato l’annata tra le fila della Vigor Lamezia, ha optato per il Milazzo nel mese di novembre. Oltre a lui anche Gabriele Franchina, terza annata in rossoblu per il difensore, che ha dato un contributo determinante nell’ultima stagione, conclusa con un meritato ottavo posto nel Girone I di Serie D. Il classe ’94 ha disputato tutte le 36 gare affrontate dal Milazzo tra campionato e Coppa Italia, siglando anche due reti e firmando altrettanti assist.

Mister Gaetano Catalano nel pre ritiro imminente ha commentato: “Veniamo da un’annata importante e già ripartire vuol dire qualcosa. Quest’anno sono cambiate tante cose ma vedo tanto entusiasmo e voglia, stiamo ripartendo con l’entusiasmo giusto, finite le visite mediche inizieremo la preparazione a Galati Mamertino”.