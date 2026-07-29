L’Acr Messina Futsal chiude con un altro straniero, arriva Lopez Gacia

Profilo di spessore, esperienza e qualità sul parquet con lo spagnolo classe 1989

MESSINA – L’Acr Messina Futsal ingaggia il centrale spagnolo Luis López García, che vestirà la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Classe 1989, Luis approda a Messina portando con sé un bagaglio di esperienza costruito ai massimi livelli del futsal. Un profilo di grande spessore, pronto a mettere qualità, leadership e mentalità vincente al servizio del gruppo.

Le sue prime parole da giocatore giallorosso raccontano tutto l’entusiasmo con cui ha scelto questo progetto: “Arrivo con tanta voglia di mettere la mia esperienza al servizio della squadra e di aiutare il gruppo affinché quest’anno si possano vivere tante soddisfazioni insieme. Spero che i tifosi vengano al palazzetto con lo stesso entusiasmo e la stessa motivazione con cui noi scenderemo in campo. Il loro sostegno sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Sono davvero felice di affrontare questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare”.