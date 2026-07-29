 L'Acr Messina Futsal chiude con un altro straniero, arriva Lopez Gacia

L’Acr Messina Futsal chiude con un altro straniero, arriva Lopez Gacia

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal chiude con un altro straniero, arriva Lopez Gacia

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mercoledì 29 Luglio 2026 - 15:00

Profilo di spessore, esperienza e qualità sul parquet con lo spagnolo classe 1989

MESSINA – L’Acr Messina Futsal ingaggia il centrale spagnolo Luis López García, che vestirà la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Classe 1989, Luis approda a Messina portando con sé un bagaglio di esperienza costruito ai massimi livelli del futsal. Un profilo di grande spessore, pronto a mettere qualità, leadership e mentalità vincente al servizio del gruppo.

Le sue prime parole da giocatore giallorosso raccontano tutto l’entusiasmo con cui ha scelto questo progetto: “Arrivo con tanta voglia di mettere la mia esperienza al servizio della squadra e di aiutare il gruppo affinché quest’anno si possano vivere tante soddisfazioni insieme. Spero che i tifosi vengano al palazzetto con lo stesso entusiasmo e la stessa motivazione con cui noi scenderemo in campo. Il loro sostegno sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Sono davvero felice di affrontare questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare”.

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