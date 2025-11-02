Serie D. Risultati 10ª giornata e classifica girone I

Corsara la Nuova Igea Virtus al Granillo contro la Reggina che resta al comando, vince in casa il Milazzo grazie alla rete di Dall'Oglio

Nella decima giornata di Serie D del girone I un solo pareggio, tra Castrumfavara e Vigor Lamezia. Nelle altre nove gare arrivano tre vittorie esterne, la più importante quella della Nuova Igea Virtus in casa della Reggina che continua il suo momento di crisi, rete della vittoria di Cicirello. Con i tre punti i barcellonesi restano al comando del girone in solitaria a 21 punti. Segue il Savoia che dilaga 2-6 sul campo della Gelbison, la Nissa supera il Messina in casa di misura ed è a terzo posto.

Tra le messinesi vittoria del Milazzo che supera in casa il Gela, rete nella prima frazione di Dall’Oglio, e si affaccia ai piani alti della classifica. In ottica salvezza importante vittoria esterna del Ragusa sul campo della Vibonese, prossimo avversario del Messina, i ragusani allungano proprio sui biancoscduati. Playout ora a meno sei con anche il Paternò che fa uno scatto in avanti, sconfitte invece per Acireale e Sancataldese che restano alla stessa distanza dei biancoscudati.

Risultati 10ª giornata

Castrumfavara – Vigor Lamezia 1-1

Enna – Acireale 2-1

Gelbison – Savoia 2-6

Paternò – Athletic Club Palermo 3-2

Sambiase – Sancataldese 2-0

Vibonese – Ragusa 0-1

Milazzo – Gela 1-0

Nissa – Acr Messina 1-0

Reggina – Nuova Igea Virtus 0-1

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 21

Savoia 19

Nissa 18

Ac Palermo 16

Sambiase 16

Vibonese 15

Milazzo 15

Gelbison 13

Gela 13

Castrumfavara 12

Reggina 11

Vigor Lamezia 11

Enna 11

Paternò 9 (una partita in meno)

Sancataldese 8

Acireale 8 (una partita in meno)

Ragusa 7

Acr Messina 2 (14 punti di penalizzazione)