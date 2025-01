Servizio Civile Universale, al Comune di Messina 12 posti: il bando scade il 18 febbraio

I giovani selezionati saranno destinati a tre progetti tra biblioteche, turismo e inclusività

MESSINA – L’amministrazione comunale ha reso noto che è stato pubblicato il bando per selezionare i 62.549 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Ci sarà anche l’opportunità di svolgere le attività al Comune, in tre specifiche sezioni. I posti in totale sono 12, da dividere tra i progetti “Non solo libri: volontari nelle biblioteche italiane”, “Sviluppo sostenibile dei territori: volontari per l’educazione e per la promozione del turismo” e “Italia inclusiva: volontari per l’assistenza di anziani e adulti in situazione di disagio”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 di venerdì 18 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Annarita Sottile (operatrice locale di progetto) al recapito 3470618810 o al numero telefonico 0907723731; e la dott.ssa Giovanna Quartarone (operatrice locale di progetto) al numero telefonico 0907723499, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11. Il link è il seguente https://www.politichegiovanili.gov.it/.