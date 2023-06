Sette milioni per la messa in sicurezza del liceo Archimede, ecco il bando - Tempostretto

La Città metropolitana ha avviato l'iter per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori

MESSINA – Dopo i bandi relativi al “Maurolico” e al “Seguenza”, la Città Metropolitana di Messina procede con il terzo affidamento relativo alla progettazione e all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del liceo “Archimede” di Messina, per un importo dei lavori, IVA esclusa, di 6 milioni e 910mila euro, compresi oneri per la sicurezza. I finanziamenti dell’Unione europea Next generation Eu, legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, permetteranno la realizzazione della progettazione definitiva, esecutiva, l’aggiornamento delle indagini integrative, la relazione geologica, la sicurezza in fase di progettazione e la esecuzione dei lavori di miglioramento sismico delle strutture, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e di condizionamento dell’edificio scolastico localizzato in Viale Regina Margherita.

LE OFFERTE

Le offerte, secondo le modalità descritte nel bando e nel disciplinare di gara sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Roberto Siracusano, andranno presentate all’Urega esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici Sitas e-procurement entro e non oltre le ore 13 del prossimo 29 giugno mentre l’apertura delle offerte è stata fissata per il 3 luglio 2023, alle 9,30. La durata del contratto d’appalto è stata fissata in 680 giorni complessivi, di cui 50 giorni per la progettazione definitiva e 30 giorni per la progettazione esecutiva.

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto è stato redatto nel rispetto di due criteri particolarmente rilevanti per l’Unione europea: il primo è il Do No Significant Harm (Dnsh), in cui si prevede che gli interventi inseriti nei Pnrr nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente; il secondo è rappresentato dai Criteri ambientali minimi (Cam), costituiti da requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.