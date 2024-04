Settimana europea della gioventù: l’appello al “confronto” rivolto agli under 35

Dall'evento "Incontriamoci", con cui attirare giovani e idee, alla virtuale "Escape Experience" per acquisire abilità: le due iniziative volute dall'assessorato di Liana Cannata

MESSINA – La Settimana europea della gioventù entra nel vivo anche a Messina con due iniziative organizzate dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Liana Cannata, insieme alla Consulta giovanile. Se n’è parlato in quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, con ospite proprio l’assessora e il vicepresidente della consulta, Emanuele Carlo. Due le iniziative principali. Una è in programma per giovedì 18 aprile dalle 18.00 in poi, con l’assessorato aperto ai giovani per un confronto a tutto tondo sui temi cittadini. E infatti il titolo dell’iniziativa è proprio “Incontriamoci”. L’altro è la “Escape Experience”, un’esperienza virtuale con cui “acquisire nuove skills”, cioè abilità, che possano aiutare i giovani a formarsi al meglio in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. A questa ci si dovrà prenotare entro oggi, 17 aprile, e sarà interamente online dal sito di YoungMe.

Cannata: “Fondamentale confrontarci”

A spiegare tutto è stata Liana Cannata: “Abbiamo previsto per questa settimana europea dei giovani un’iniziativa importante per domani, giovedì 18, con l’assessorato alle Politiche giovanili aperto a tutti dalle 18 in poi per farci conoscere e far conoscere le nostre attività e quella della Consulta. L’appello è ad associazioni e a singoli cittadini under 35 per confrontarsi su idee, proposte, eventi sul mondo giovanile”.

E ancora: “YoungMe è stato lanciato sui social per arrivare a più persone possibili. Sul portale ci sono informazioni su bandi di ogni tipo, su avvisi, agevolazioni e iniziative loro dedicate. E inoltre il prossimo 19 aprile ci sarà una Escape Experience, un’esperienza virtuale che darà la possibilità a tutti di partecipare rispondendo a una serie di domande, approfondendo capacità di problem solving o team building, sarà un’esperienza formativa sulle soft skills. A dicembre, inoltre, abbiamo partecipato a un bando regionale per accedere a un fondo da 70mila euro da sfruttare proprio su progetti giovanili”.

Carlo: “Dobbiamo ampliare la platea di riferimento”

Presente anche Emanuele Carlo, vicepresidente della Consulta giovanile: “Già nelle prime sedute di alcuni mesi fa si era discusso della rappresentatività dell’organo e ci siamo accorti che non siamo rappresentativi di un’ampia fascia giovanile, ma facciamo parte di associazioni. Serve ampliare la platea. Per questo abbiamo parlato di richiamare più gente e serve lanciare una campagna che possa promuovere in maniera chiara quali sono i lavori della Consulta e a cosa miri l’organo”.

Infine, giovedì 18, a partire dalle 15.30, si riunirà anche la Commissione speciale ANCI dedicata alle Politiche Giovanili insediatasi il 6 marzo scorso, al fine di creare una rete strutturata e operativa tra gli assessori al ramo e gli amministratori interessati al tema.