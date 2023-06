Settore Propaganda. I nuotatori messinesi alla finale regionale di Paternò - Tempostretto

Finale regionale della manifestazione di Eccellenza che ha raccolto i migliori prospetti amatoriali del nuoto settore propaganda

PATERNÒ – A rappresentare Messina alla finale Regionale del campionato d’Eccellenza di Paternò lo scorso 3 giugno c’erano anche società messinesi. Tutte la iniziative del Settore Propaganda e Scuole Nuoto Federali si rivolgono agli allievi non agonisti, di tutte le fasce di età, delle società affiliate.

In questa competizione amatoriale, che mancava da tre anni, e ha visto gareggiare i nuotatori su distanze di 25 o al massimo 50 metri, oltre 500 atleti si sono sfidati in rappresentanza di 27 società, queste quelle che hanno raccolto almeno un punto. A primeggiare nella classifica generale è stata l’Aquafit, seguita dalla Neri Fitness e poi la Sicilia Nuoto.

Alla fase finale partecipavano i primi 16 nuotatori delle graduatorie Regionali per categorie in base ai tempi ottenuti nelle tappe provinciali nel corso della stagione. Il comitato regionale ha consegnato una medaglia di partecipazione e un attestato di merito a tutti evidenziando così il valore della presenza a una manifestazione pensata per coinvolgere e regalare ai giovanissimi un approccio sano e genuino alla pratica sportiva.

Il piazzamento delle società peloritane

Tra quelle che hanno conquistato punti Centro Fin Messina risulta la prima delle messinesi con 602,5 punti ottenuti da 69 atleti che hanno terminato a punti, segue in settima posizione il Settore Propaganda della Power Team Messina (immagine in evidenza), allenato dal professor Roberto Stracuzzi e Simona Stracuzzi, i 46 piccoli nuotatori powertini hanno fruttato alla società del presidente Accolla 510 punti.

Più staccate l’Unime che totalizza 212 punti con 24 atleti e chiude in quindicesima posizione, alla 17ª troviamo la Swimblu che con 15 nuotatori ottiene 129,5 punti e in 27ª posizione l’Ulysse che totalizza 11 punti grazie a due prestazioni.

Le medaglie della Power Team Messina

Grande tenacia e determinazione per la Power Team Messina durante la finale regionale del settore propaganda nuoto, che sono valsi diversi titoli regionali. Il piazzamento in settima posizione, su oltre 30 società presenti, è un risultato ancora più significativo considerando che la Power Team Messina non dispone di una rosa numerosa di atleti e non ha a disposizione una piscina di proprietà.

Tra i vincitori di medaglie troviamo Leonardo Tuzzi con 3 medaglie in Stile libero, Rana e Farfalla; Pantaleo D’Andrea e Valentina D’Andrea con 2 medaglie ciascuno nei 50 Rana e nei 50 Stile libero; Aurora D’Andrea con 4 medaglie nei 50 stile libero, 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla; Serena Beccaria ha vinto 2 medaglie nei 50 rana e 50 stile libero; Giorgia Zaccone ha vinto 3 medaglie nei 50 farfalla, 50 rana e 50 stile libero. Samuele Pulio ha conquistato l’argento nei 50 farfalla, Gabriel Zaccone il bronzo nei 50 dorso, Arianna Bombaci l’argento nei 50 farfalla, Letizia Beccaria ha vinto il bronzo nei 50 dorso.

Gli altri atleti della Power Team Messina che hanno raggiunto ottimi piazzamenti in diverse specialità sono: Aurora Pisagatti, Claudio Tuccio, Sophie D’andrea, Greta Gatto, Arianna Saffioti, Gioele Bonanno, Fabrizio Inferrera, Daniele Giacoppo, Marco Lombardo, Damiano Lombardo, Alice Cama e Gioele Bellantoni.