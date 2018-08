Tribunale di Lipari, nuovo passo avanti. Approvato emendamento Pd

Un ulteriore passo avanti in merito al mantenimento della sede distaccata del tribunale di Barcellona P.G. a Lipari. Approvato in senato l’emendamento presentato dal Pd, con primo firmatario Davide Faraone subito seguito dalle firme dei componenti della commissione di giustizia Giuseppe Cucca, Monica Cirinnà e Valeria Valente. Si attende adesso il passaggio alla camera. L’emendamento era stato presentato su sollecitazione dei deputati Pietro Navarra e Franco De Domenico.

“Non possiamo che accogliere con soddisfazione questo fondamentale passo in avanti –dichiarano Navarra e De Domenico- Ribadiamo l’assoluta necessità di tutelare i diritti di quei territori disagiati, come l’arcipelago eoliano, che presentano determinate peculiarità e nei quali i cittadini devono potere accedere a servizi essenziali come appunto quelli giudiziari”.

Ulteriori rassicurazioni, in merito al mantenimento della sede distaccata di Lipari, erano giunte anche dal sottosegretario di stato Alessio Villarosa che sui propri canali social aveva parlato di una “situazione sbloccata” ormai prossima alla risoluzione.

Salvatore Di Trapani