Sfida contro pronostico per il Messina Futsal sul campo del Sammichele

La partita è in programma questo pomeriggio alle ore 16, i giallorossi di coach Battiato faranno a meno degli squalificati Garcia, Coppolino e Piccolo

MESSINA – Il Messina Futsal tornerà oggi in campo in Puglia nella 6ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi affronteranno in trasferta il Sammichele al “PalaLagravinese” in un match reso ancora più complicato dalle assenze degli squalificati Marcio Garcia, Giuseppe Coppolino e Nanni Piccolo.

Il Sammichele è quinto in graduatoria a quota 22, in corsa, quindi, per un piazzamento nei playoff. Arbitreranno l’incontro, che inizierà alle ore 16.00, i signori Gabriele Bruno Barbato e Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia (cronometrista Luigi Mosci di Molfetta).

“Disputeremo questa gara con il desiderio di conquistare i tre punti, che ci farebbero molto comodo. – ha dichiarato, in settimana, il pivot argentino Lautaro Mendez -. Sarà una sfida difficile contro un ottimo avversario, ma daremo il massimo per riuscirci. Ci sono diverse squadre coinvolte nella lotta salvezza, tuttavia il destino dipende da noi stessi. Non c’è alternativa soltanto lavoro e convinzione”.

Gare 17ª giornata serie A2: New Taranto-Aquile Molfetta; Bitonto-Audace Monopoli; Futsal Canicattì-Dream Team Palo del Colle; Città di Palermo-Gear Piazza Armerina; Sammichele-Messina Futsal; Ecosistem Lamezia-Mascalucia C5.

Classifica girone D: New Taranto e Futsal Canicattì 37; Mascalucia C5 32; Bitonto 29; Sammichele 22; Audace Monopoli e Ecosistem Lamezia 21; Dream Team Palo del Colle 19; Gear Piazza Armerina 17; Messina Futsal 16; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 8.

Giovanile. Ultima partita stagionale in casa per l’Under 19, che ospiterà domenica 25 la Meriense al “PalaLaganà” (ore 11).

