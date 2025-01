Showdown, a Messina il Torneo nazionale riconosciuto

88 atleti disabili divisi attesi nel fine settimana in città che si sfideranno nel tennistavolo per non vedenti

L’Asd Aurora Messina, associazione sportiva facente parte della famiglia della Unione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, organizzerà il II Torneo nazionale riconosciuto Showdown. L’evento è inedito sul territorio regionale e si svolgerà presso il Royal Palace Hotel, in via Tommaso Cannizzaro 3, dal 17 al 19 gennaio prossimi. Sono attesi 88 atleti in città che si sfideranno nella disciplina.

Lo Showdown, semplificandolo il tennistavolo per non vedenti, è una disciplina che si adatta ai disabili visivi. “Uno sport avvincente e inclusivo” lo definiscono dall’Aurora Messina. La Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) ha dato mandato all’associazione peloritana di organizzare questa manifestazione, che è patrocinata dal Comune di Messina, dalla Uici e con la

partnership di Decathlon.