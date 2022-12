Si avventa contro l'anziana madre, il suo compagno e i carabinieri intervenuti - Tempostretto

Il 58enne di Gioiosa Marea è stato arrestato dopo la segnalazione al 112. Aveva anche palpeggiato una donna in strada

GIOIOSA MAREA – Ne ha combinate di ogni sorta, il 58enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza a un pubblico ufficiale, danneggiamento, tutti aggravati, oltre che di violenza sessuale.

Il gioiosano, che ha precedenti alle spalle, è dietro le sbarre della struttura circondariale di Barcellona perché non c’erano abitazioni dove potesse rimanere ai domiciliari. I Carabinieri sono intervenuti nell’appartamento di famiglia dopo una segnalazione al 112. Quando sono arrivati l’uomo, chiaramente in stato confusionale, si era appena avventato sull’anziana mamma e quando gli sono stati chiesti i documenti non soltanto si è rifiutato di mostrarli ma si è anche scagliato contro gli uomini in divisa, danneggiando pure l’automobile di servizio.

La furia dell’uomo si era appena riversata anche contro il compagno della madre, già in passato preso di mira e talmente vessato da allontanarsi da casa della donna. Dopo averlo fermato, i militari hanno infatti ricostruito i precedenti e scoperto che le vessazioni erano ormai diventati una abitudine e la donna veniva continuamente maltrattata e malmenata. Un incubo che andava avanti da diverso tempo ormai.

I carabinieri hanno poi anche scoperto che quello stesso giorno il cinquantottenne si era avventato anche contro una giovane donna in strada, palpeggiandola e provando ad abusare completamente di lei.

Avvisato il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo che ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare, i carabinieri hanno proceduto all’arresto e affidato la donna ai controlli dei medici.