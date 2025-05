Si cerca il 40enne Giovanni Manitta, la sua auto ritrovata a Galati Marina

Dell'uomo non si hanno più notizie dallo scorso 3 maggio

MESSINA – Dallo scorso 3 maggio non si hanno più notizie di Giovanni Manitta, detto Gianluca, un 40enne palermitano la cui autovettura è stata ritrovata in una stradina privata di Galati Marina. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo e si erano moltiplicati gli appelli sui social e sulla stampa, anche in Tv attraverso il programma “Chi l’ha visto?”.

Ieri il ritrovamento casuale dell’auto a Messina. La vettura, infatti, una Fiat Bravo di colore grigio, risultava abbandonata in una stradina privata, con danni alla carrozzeria e senza uno pneumatico, davanti ad un passaggio pedonale. I residenti del condominio avevano chiesto l’intervento della Polizia municipale, che ha provveduto a rimuovere il mezzo. La scoperta dell’auto appartenente a Manitta ha fatto scattare le ricerche in zona. Agenti delle Volanti e vigili urbani stanno perlustrando l’area e anche la costa del litorale sud di Messina, al momento però senza fortuna.