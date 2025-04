La giovane autrice Elena Calatozzo torna con il suo secondo romanzo

"Il prezzo di una bugia" è il sequel di "Le pagine del destino", fantasy della 19enne messinese

MESSINA – A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione del suo primo romanzo, la giovane autrice messinese Elena Calatozzo torna con il secondo capitolo della sua storia di Keyra e Talay. Si tratta de “Il prezzo di una bugia”, sequel di “Le pagine del destino“, romanzo fantasy scritto dall’allora 18enne e pubblicato a pochi mesi dal diploma al liceo Ainis. Elena oggi torna con il suo secondo libro e lo mostra con orgoglio, proseguendo il suo percorso per diventare una scrittrice.

Cosa succede ne “Il prezzo di una bugia”

“Il prezzo di una bugia” è il secondo capitolo della storia di Keyra e Talay. In questo libro i due protagonisti affronteranno la prima parte di una battaglia che potrà avere soltanto un vincitore e che contrapporrà i Dodici Regni dello Zodiaco e la Regina di Sangue. Da entrambe le parti ci saranno bugie, inganni e verità svelate che provocheranno nei loro animi un senso di inquietudine e di insicurezza. Nella sinossi del libro si legge che “da un lato Keyra non sa se può continuare a fidarsi di Talay poiché crede che lui l’abbia solo usata, perché lui sapeva che il suo ruolo in questa guerra non era marginale, ma in realtà era la chiave che poteva portarli alla salvezza o alla rovina. Talay però farà di tutto per riconquistare la sua fiducia e rimanere al suo fianco per rialzarla ogni volta che Keyra crede di non farcela”.

Elena: “Ho provato emozioni nuove”

Elena Calatozzo ha raccontato: “‘Il prezzo di una bugia’ è il mio secondo romanzo e durante la sua stesura e la sua pubblicazione ho percepito lo stesso entusiasmo che ho provato per la pubblicazione de ‘Le pagine del destino’, ma anche delle emozioni nuove come la serenità e la gioia che questo libro mi ha restituito pagina dopo pagina. In questo romanzo si assiste ad una crescita morale dei due protagonisti, una crescita che ancora non è del tutto matura, ma che li aiuta ad avvicinarsi e affrontare le sfide che si presentano sul loro cammino. Ho trovato soprattutto gratificante l’entrata in scena di altri personaggi, poiché ognuno di loro ha un ruolo rilevante sia in relazione con la trama sia con gli stessi Keyra e Talay.

Sono molto orgogliosa di ogni pagina di entrambi i libri, ma soprattutto di questo secondo romanzo poiché indaga maggiormente sui sentimenti, sulle lotte interiori con sé stessi e riesce a dare al lettore una nuova prospettiva dei personaggi cosicché riesca a conoscerli meglio”.