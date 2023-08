Si erano dispersi al largo della costa di Siderno, recuperati due pescatori - Tempostretto

La segnalazione del mancato rientro dei due pescatori, usciti nel pomeriggio, è pervenuta intorno alle 21:00 all’Ucg di Roccella Jonica

Siderno. Due persone nella serata di ieri si erano disperse al largo di Siderno. I due pescatori erano usciti per una battuta di pesca. Per fortuna, e grazie all’intervento della Guardia costiera, entrambi sono stati ritrovati e sono tornati a casa nella notte. La segnalazione è pervenuta intorno alle 21:00 all’Ucg di Roccella Jonica riguardo a due persone che, uscite in mare nel pomeriggio a bordo di una piccola imbarcazione da diporto, non avevano fatto rientro a terra. Considerato l’orario, la mancanza di notizie, il ritrovamento dell’autovettura dei due, parcheggiata sul lungomare di Siderno, si è attivata la catena dei soccorsi a mare e a terra da parte della Guardia costiera di Roccella Jonica.